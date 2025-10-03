Βρετανία: Η Σάρα Μαλάλι νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι – Η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας 

Η επίσκοπος του Λονδίνου, Σάρα Μαλάλι, αναλαμβάνει καθήκοντα Αρχιεπίσκοπου του Καντέρμπουρι και γίνεται η κορυφαία θρησκευτική αξιωματούχος της Αγγλικανικής Εκκλησίας και πνευματική αρχηγός των Αγγλικανών.

Είναι η πρώτη φορά που μία γυναίκα αναλαμβάνει επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Η Σάρα Μαλάλι, 63 ετών, πρώην νοσηλεύτρια και μητέρα δύο παιδιών, αντικαθιστά τον Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος υποχρεώθηκε να παραιτηθεί το Νοέμβριο 2024 για τον τρόπο που διαχειρίσθηκε ένα σκάνδαλο σεξουαλικών επιθέσεων στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Η Σάρα Μαλάλι κατάγεται από το Σάρει της Αγγλίας και από το 1999 ως το 2004 ήταν επικεφαλής της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters