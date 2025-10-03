Ιταλία: Γενική απεργία για τη Γάζα – Μήπως είναι υπερβολή;

Γενική απεργία στην Ιταλία σήμερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αναχαίτιση από το Ισραήλ του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στους λιμοκτονούντες κατοίκους της Γάζας.

Παρέλυσαν οι συγκοινωνίες, κλειστά τα περισσότερα σχολεία, απεργιακές κινητοποιήσεις και στα νοσοκομεία, αλλά και σε πολλές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της απεργίας πραγματοποιήθηκαν πορείες διαμαρτυρίας για την κατάσταση στη Γάζα σε περισσότερες από 100 πόλεις της χώρας.

«Οι δρόμοι είναι γεμάτοι, πρέπει να είμαστε περήφανοι», δήλωσε ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGIL),που οργάνωσε την γενική απεργία , σε συνεργασία με τα ανεξάρτητα τοπικά συνδικάτα UbS).

Η απεργία είχε κηρυχτεί παράνομη από την αρμόδια δικαστική αρχή, επειδή δεν υπήρξε η αναγκαία χρονικά, προειδοποίηση, αλλά η CGIL έχει ήδη ανακοινώσει την άσκηση έφεσης. Δεν εκδόθηκαν ασφαλιστικά μέτρα, αλλά ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι προειδοποίησε πώς «αν υπάρξει βία, θα αντιδράσουμε».

«Η τιμή της χώρας»

«Για τα συνδικάτα, η ένοπλη επίθεση του Ισραήλ εναντίον πολιτικών πλοίων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό γεγονός: μια άμεση επίθεση στην ασφάλεια των εργαζομένων και των εθελοντών που επέβαιναν σε αυτά», δήλωσε ο Λαντίνι μιλώντας στους χιλιάδες διαδηλωτές στην πιάτσα Βιτόριο, στη Ρώμη.

Ο επικεφαλής της CGIL, πρόσθεσε μάλιστα: «Δεν ξέρω αν η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει κάνει ποτέ απεργία στη ζωή της: όταν όμως ένας εργαζόμενος κάνει απεργία και παραιτείται από τον μισθό του, είναι μια σπουδαία πράξη αλληλεγγύης να υπερασπίζεσαι τις αξίες στις οποίες πιστεύει».

Ο Λαντίνι εμφανίστηκε στο βήμα μαζί με την Μαρία Έλενα Ντέλια, Ιταλίδα εκπρόσωπο του διεθνούς στολίσκου.

«Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε την αδελφοσύνη μεταξύ των λαών, να πούμε τέλος στη γενοκτονία και τον επανεξοπλισμό. Θα πρέπει να τιμήσουμε όσους συμμετείχαν στον στολίσκο. Μια κυβέρνηση θα πρέπει να ευχαριστήσει όσους κατεβαίνουν στους δρόμους, επειδή υπερασπίζονται την τιμή μιας χώρας», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος του ΟΗΕ

Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε, που χαρακτήρισε «γενοκτονία» την επιχείρηση του Ισραήλ τη Γάζα.

«Ας στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στις κυβερνήσεις, ένα μήνυμα που δεν προέρχεται μόνο από αυτό το κίνημα αλλά και από πλατείες σε όλο τον κόσμο: υπάρχει μια νέα λαϊκή διπλωματία που παρεμβαίνει για να σταματήσει τις γενοκτονικές πολιτικές», φώναξε από τα μεγάφωνα Τζανλούκα Πετσιόλα του δικτύου «No Ddl Sicurezza».

Ο Ιταλός ακτιβιστής υπενθύμισε ότι η κινητοποίηση θα διαρκέσει, ακόμη και μετά τον επαναπατρισμό των πληρωμάτων: «Πρέπει να συσπειρωθούμε γύρω από τον Διεθνή στολίσκο , επειδή τα σκάφη του Ελευθερίας είναι ακόμα στη θάλασσα. Δεν θα σταματήσουν την ανθρωπότητα».

Τα έντεκα σκάφη της Ιταλικής αποστολής βρίσκονται στα ανοιχτά της Κρήτης

«Μπλοκάρετε τα πάντα»

«Η απεργία για τη Γάζα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αφήγησης» λένε στη Ναυτεμπορική Ιταλοί δημοσιογράφοι στη Ρώμη.

«Αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι κάτι ευρύτερο από ένα πολιτικοποιημένο κίνημα·:είναι η εκδήλωση ενός πολιτισμικού κύματος κόπωσης και δυσαρέσκειας που προκύπτει από την αντιληπτή ανισορροπία μεταξύ πραγματικότητας και αφήγησης σχετικά με το ζήτημα της Γάζας και επεκτείνεται σε πολλά άλλα ζητήματα, από τη σχέση μεταξύ πολέμου και ειρήνης στη σύγχρονη κοινωνία έως αυτή μεταξύ δικαιωμάτων και ελευθερίας στη σημερινή Δύση»

Νέος πολιτιστικός άνεμος και η Γενιά Ζ

«Κάτι έχει συμβεί στην κοινή γνώμη που διαδηλώνει για τη Γάζα. Υπάρχει πάντα μια στιγμή που ο λαός λέει όχι», γράφει η ιταλική La Repubblica.

Όπως λέει στη «Ν» Ιταλός δημοσιογράφος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, η κινητοποίηση για τη Γάζα στην Ιταλία έχει πάρει πολλά στοιχεία από το κίνημα «Μπλοκάρετε τα πάντα» στη γειτονική Γαλλία. «Είναι επίσης η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση της Γενιάς Ζ, των φοιτητών και νέων, που φέρνουν στο φως την εξόντωση των Παλαιστινίων».

«Με τον κίνδυνο για υπεραπλουστεύσεις, στην Ιταλία, οι μεγάλες διαδηλώσεις, οι απεργίες και τα οδοφράγματα από τους λιμενεργάτες τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταδείξει το βάθος του κοινού αισθήματος κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει συντριπτική υποστήριξη προς τους ακτιβιστές του στολίσκου», όπως γράφει και η ιστοσελίδα Politico.

Το χάσμα μεταξύ του λαϊκού αισθήματος και των αφηγήσεων των μέσων ενημέρωσης για τη Γάζα είναι κολοσσιαίο. Όσοι βρίσκονται στους δρόμους δεν είναι άνθρωποι της δεξιάς ή της αριστεράς που θέλουν να κατηγοριοποιηθούν. Είναι άνθρωποι που απαιτούν να ακουστούν οι ανησυχίες και οι φόβοι τους.

Διπλά μέτρα και σταθμά

Όπως έγραψε η Καθολική εφημερίδα Avvenire, «οι διαδηλώσεις είναι, στην πραγματικότητα, μια σημαντική ψήφος δυσπιστίας: «Προκαλούν μεγάλη απογοήτευση στους πολίτες τα διπλά ηθικά και πολιτικά μέτρα και σταθμά, που επικρατούν στην Ευρώπη εδώ και μερικά χρόνια. Σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη, ίδιο είδος πράξης αλλού καταδικάζεται και αλλού εγκρίνεται- ανάλογα με το αν διαπράττεται από ένα φιλικό κράτος όπως το Ισραήλ ή από έναν εχθρό όπως η Ρωσία.»

Το γεγονός αυτό οδηγεί τους πολίτες «να στιγματίζουν ολόκληρη την πολιτική τάξη ως υποκριτές, αποκηρύσσοντας κάθε μορφή συμμετοχής» εκτός από αυτήν που σχετίζεται άμεσα με τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή κάποιου. Το πώς θα μετατραπεί αυτή η ορμή σε εμπιστοσύνη και εποικοδομητική ώθηση θα είναι ένα σημαντικό ερώτημα για την πολιτική και τον πολιτιστικό κόσμο τα επόμενα χρόνια», σημειώνει η Avvenire.