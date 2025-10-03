Πούτιν: Μετά το «όποιος το λέει είναι» για την «χάρτινη τίγρη» του Τραμπ και διευθυντής της… CIA (βίντεο)

Η χθεσινή εμφάνιση του Βλαντίμιρ Πούτιν στην ετήσια συνάντηση του Valdai Discussion Club είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς ο Ρώσος ηγέτης απέρριψε το ενδεχόμενο πολέμου με το ΝΑΤΟ αλλά απείλησε με «πειστική απάντηση» απέναντι στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης.

Ο Πούτιν απάντησε επίσης στον χαρακτηρισμό «χάρτινη τίγρης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ρωσία, ακολουθώντας το «όποιος το λέει είναι». Έτσι υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ είναι αυτό που δείχνει αδύναμο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μια χάρτινη τίγρης. Τι ακολουθεί μετά; Πηγαίνετε και αντιμετωπίστε αυτήν την χάρτινη τίγρη. Λοιπόν, αν πολεμάμε με ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ, κινούμαστε, προχωράμε και νιώθουμε σίγουροι και είμαστε μια ‘’χάρτινη τίγρη’’, τότε τι είναι το ίδιο το ΝΑΤΟ;», διερωτήθηκε.

Σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της τετράωρης συμμετοχής του στην εκδήλωση που μεταδόθηκε ζωντανά, ο Πούτιν, πρώην αξιωματικός της σοβιετικής KGB και κάποτε επικεφαλής της κορυφαίας υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Ρωσίας, χαρακτήρισε κατά λάθος τον εαυτό του «πρώην διευθυντή της CIA».

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος σε μια συνάντηση με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους και τους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, ο Πούτιν είπε: «Λοιπόν, όχι, άλλωστε, οι αντίπαλοί μας εκείνη την εποχή, ας τους πούμε έτσι… Τι έβλεπα ως διευθυντής της CIA; Ω!»

«Εννοώ αν ήμουν ο μελλοντικός διευθυντής της CIA», αστειεύτηκε γρήγορα ο Πούτιν αντιλαμβανόμενος το λάθος του, με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

Vladimir Putin, during his speech at the “Valdai” forum, slipped and called himself the former head of the CIA instead of the FSB: “Well, no, after all, our opponents at that time — let’s call them that… What did I see as the CIA Director? Oh.” After the slip, he joked:… https://t.co/IIRGsxAjiM pic.twitter.com/WjNdPCfx3y — NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2025



Βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει μάλλον να κρίνουν καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επίσης επιρρεπής σε λάθη κατά τις δηλώσεις. Το τελευταία του μάλιστα αποτέλεσε αντικείμενο αστεϊσμού μεταξύ του Γάλλου προέδρου και του Αλβανού πρωθυπουργού. Ο Έντι Ράμα βιντεοσκοπήθηκε να τον κοροϊδεύει με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ γιατί ο Τραμπ έχει επανειλημμένα μπερδέψει την Αρμενία και την Αλβανία όταν μιλάει για τις προσπάθειές του να επιλύσει τις μακροχρόνιες εντάσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.