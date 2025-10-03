Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο ζητεί επανεξέταση των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ          

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας ζητεί από την κυβέρνηση της χώρας την επανεξέταση της πολιτικής εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ.

Το Δικαστήριο δεν επικύρωσε απόφαση κατώτερου ολλανδικού δικαστηρίου που απαγορεύει την εξαγωγή εξαρτημάτων των μαχητικών αεροσκαφών F-35, ωστόσο σύμφωνα με το Reuters ζήτησε από την ολλανδική κυβέρνηση να αξιολογήσει η ίδια αν υπάρχει ο κίνδυνος τα εξαρτήματα των αεροσκαφών να χρησιμοποιηθούν κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Προθεσμία 6 εβδομάδων

Το Ανώτατο Δικαστήριο δίνει στην κυβέρνηση προθεσμία έξι εβδομάδων για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση.

Κατά το ίδιο διάστημα, η εξαγωγή των εξαρτημάτων θα παραμείνει «παγωμένη».