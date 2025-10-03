Ο Λεκορνί αποκηρύσσει το άρθρο 49.3: «Όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με συζήτηση και ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση»

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «παραιτείται» από τη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος για να κυβερνήσει, και ιδίως για να εγκρίνει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή.

«Δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να διακόψει τις συζητήσεις, δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος για να μην ξεκινήσουν αυτές οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο πρωθυπουργός από το Ματιγκόν, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τα οποία έχει συναντήσεις σήμερα Παρασκευή.

Το άρθρο 49.3 του Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει την ψήφιση ενός κειμένου χωρίς ψηφοφορία, έχει χρησιμοποιηθεί για την ψήφιση όλων των προϋπολογισμών από την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2022.

Δεδομένου ότι η κοινή βάση (δεξιά και κεντρικό μπλοκ) δεν έχει πλειοψηφία στη Βουλή, η απόφαση του πρωθυπουργού αυξάνει de facto την εξουσία του Κοινοβουλίου. «Βρισκόμαστε στην πιο κοινοβουλευτική περίοδο της 5ης Δημοκρατίας», είπε ο πρωθυπουργός, δικαιολογώντας την απόφασή του.

«Δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο»

«Δεν μπορούμε να επιβάλουμε τον δρόμο μας. Η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να αλλάξει τη μέθοδό της, να επιτύχει συμβιβασμούς πριν από τις συνομιλίες (στη Βουλή), κατά τη διάρκεια αυτών και μερικές φορές ακόμη και μετά».

Ο Λεκορνί θα προτείνει «τις επόμενες ημέρες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έναν κατάλογο μελών της κυβέρνησης που θα πρέπει να συμφωνήσουν επίσης να εισέλθουν σε μια νέα μέθοδο κατανομής της εξουσίας με την Εθνοσυνέλευση».

Κάλεσε «όλους να κάνουν μια χειρονομία» για να «προχωρήσει η χώρα μπροστά». «Δεν μπορεί το σύστημα να είναι τόσο δυαδικό: ή υπέρ της μεταρρύθμισης των συντάξεων ή κατά της μεταρρύθμισης (….) Δεν είναι μόνο ο φόρος Ζουκμάν ή τίποτα στη φορολογία», τόνισε στους Σοσιαλιστές.

Σχετικά με τις συντάξεις, επιβεβαίωσε ότι θα προτείνει «μια βελτίωση» σε «θέματα δυσκολιών» και «για τις γυναίκες».

Δήλωσε ότι θα εκφωνήσει πράγματι μια ομιλία τις επόμενες ημέρες, αφού σχηματίσει την κυβέρνησή του. «Κάθε βουλευτής πρέπει να μπορεί να έχει εξουσία, να μπορεί να έχει ευθύνη, να μπορεί να αναλαμβάνει ευθύνη», επέμεινε.

Λεπέν: Δείγμα σεβασμού προς το Σύνταγμα

Η πρόεδρος των βουλευτών του Εθνικού Συναγερμού στην Εθνοσυνέλευση, Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι «έλαβε γνώση» της απόφασης του Σεμπαστιάν Λεκορνί να παραιτηθεί από τη χρήση του άρθρου 49.3.

Εκτιμά ότι αυτή η επιλογή είναι «μάλλον ένα δείγμα σεβασμού προς το Σύνταγμα», διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν βλέπει «ρήξη με τον μακρονισμό».

Πηγή: Le Figaro