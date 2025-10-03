Μετά το Μόναχο, drones και στη Λιέγη του Βελγίου

Συνεχίζεται το σίριαλ με τα drones στην Ευρώπη, τα οποία πλέον κινούνται πιο δυτικά.

Έτσι, μετά τα drones που παρέλυσαν το αεροδρόμιο του Μονάχου, σύμφωνα με τη Le Figaro, περίπου 15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου πάνω από τη στρατιωτική βάση του Elsenborn, νοτιοανατολικά της Λιέγης, πολύ κοντά στα γερμανικά σύνορα, σύμφωνα.

Tο διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από πολλαπλές εμφανίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιοχή.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 1:45 τα ξημερώματα της Παρασκευής (2.45 ώρα Ελλάδος), περίπου δεκαπέντε drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από το στρατιωτικό πεδίο του Elsenborn, στη Βέλγιο, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Φλαμανδίας, VRT.

«Τα drones εντοπίστηκαν τυχαία κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής», διευκρινίζει ένας άλλος σταθμός, ο RTL Info, ο οποίος προσθέτει: «Φαίνεται ότι πέταξαν από το Βέλγιο προς τη Γερμανία και εντοπίστηκαν επίσης από την αστυνομία του Düren, στην άλλη πλευρά των συνόρων». Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από το γραφείο του υπουργού Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν ο οποίος ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα.

Πηγή: Le Figaro