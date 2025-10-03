Logo Image

Global Sumud Flotilla: Αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ και το τελευταίο πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα (βίντεο)

Το πλοίο Marinette αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα και ήταν πίσω σε σχέση με την κύρια αρμάδα των υπόλοιπων πλοίων του στολίσκου

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν και το τελευταίο πλοίο του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, όπως καταγράφηκε από τη ζωντανή μετάδοση του Global Sumud Flotilla.

Πλάνα δείχνουν δυνάμεις της ναυτικής μονάδας κομάντο Shayetet 13 να επιβιβάζονται στο σκάφος.


Το πλοίο Marinette αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα και ήταν πίσω σε σχέση με την κύρια αρμάδα των 41 πλοίων, τα οποία όλα αναχαιτίστηκαν χθες από το Ισραήλ. Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 πλοία του Global Sumud Flotilla συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια επιχείρησης που διήρκεσε περίπου 12 ώρες, επεσήμανε χθες το βράδυ Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το πλοίο βρισκόταν περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας στις 03:50 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το στίγμα γεωεντοπισμού που αναρτήθηκε στον ιστότοπο των διοργανωτών.

