ΗΠΑ: Αντιδράσεις για την «αδιανόητη» απόφαση να εγκριθεί χάπι για τις αμβλώσεις

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε τη διάθεση ενός νέου γενόσημου σκευάσματος της μιφεπριστόνης, του χαπιού που χρησιμοποιείται στις περισσότερες αμβλώσεις στις ΗΠΑ, σε μια απόφαση που έλαβε η αμερικανική υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αυτή την εβδομάδα και η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους συντηρητικούς κύκλους.

Η έγκριση του σκευάσματος την Τρίτη έρχεται σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και ο επικεφαλής της FDA Μάρτιν Μακάρι δήλωσαν ότι το τμήμα επανεξετάζει την ασφάλεια των χαπιών άμβλωσης, μια απόφαση που χαιρέτισαν οι ακτιβιστές κατά των αμβλώσεων.

Η έγκριση του νέου γενόσημου προκάλεσε την αγανάκτηση πολλών συντηρητικών πολιτικών και οργανώσεων κατά των αμβλώσεων, οι οποίοι, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ασκούν πιέσεις στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επιβάλει νέους περιορισμούς στην εκούσια διακοπή της κύησης.

Μετά την ανατροπή το 2022 από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προηγούμενης απόφασής του που προστάτευε σε ομοσπονδιακό επίπεδο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, οι συντηρητικές πολιτείες έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση στην άμβλωση και πολλές την έχουν σχεδόν απαγορεύσει.

«Αδιανόητη απόφαση»

«Είναι μια κηλίδα στην προεδρία Τραμπ», μια «αδιανόητη απόφαση», κατήγγειλε η Κρίσταν Χόκινς πρόεδρος της ένωσης Students for Life Action που τάσσεται κατά των αμβλώσεων.

«Πρόκειται για πλήρη προδοσία του κινήματος (…) που εξέλεξε τον πρόεδρο Τραμπ», εκτίμησε στο Χ ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, ένθερμος χριστιανός.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη θέση του Τραμπ σχετικά με την έγκριση του φαρμάκου, αλλά παρέπεμψε σε δήλωση του εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείου Υγείας , Άντριου Νίξον, ο οποίος δήλωσε ότι η FDA «έχει πολύ περιορισμένη διακριτική ευχέρεια στην απόφαση για την έγκριση ενός γενόσημου φαρμάκου».

Τι υποστηρίζει η αμερικανική υπηρεσία

Ο Νίξον δήλωσε ότι η υπηερσία, βάσει νόμου, πρέπει να εγκρίνει μια αίτηση εάν αποδεικνύει ότι το γενόσημο φάρμακο είναι πανομοιότυπο με το επώνυμο φάρμακο και οι αιτήσεις γενόσημων φαρμάκων δεν απαιτείται να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα. Σημείωσε επίσης ότι το αμερικανικό υπουργείο Υγείας «διεξάγει μελέτη των αναφερόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών της μιφεπριστόνης για να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα μετριασμού του κινδύνου της FDA για το φάρμακο είναι επαρκές για την προστασία των γυναικών από μη δηλωμένους κινδύνους».

«Η FDA δεν υποστηρίζει κανένα φαρμακευτικό προϊόν και δίνει εντολή σε όσους το συνταγογραφούν να ακολουθούν όλες τις οδηγίες επισήμανσης», συνέχισε ο Νίξον.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η Washington Post, η FDA έχει τη δυνατότητα να επιβραδύνει τις εγκρίσεις γενόσημων φαρμάκων, ζητώντας για παράδειγμα περισσότερα δεδομένα από τις εταιρείες που το παρασκευάζουν. Η υπηρεσία χρειάστηκε 10 χρόνια για να εγκρίνει την πρώτη γενόσημη εκδοχή της μιφεπριστόνης, που παρασκευάζεται από την GenBioPro.

Η αίτηση για το νέο γενόσημα υποβλήθηκε από την Evita Solutions την 1η Οκτωβρίου 2021 και η έγκριση τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη, σύμφωνα με επιστολή που έστειλε η FDA στην εταιρεία. Όσοι τάσσονται κατά των αμβλώσεων σημείωσαν ότι η δήλωση αποστολής της εταιρείας αναφέρει ότι υπάρχει για να αναγνωρίζει «τη χρησιμότητα και την ελευθερία που παρέχει η ιατρική άμβλωση στους ασθενείς» και να «ομαλοποιεί την άμβλωση».