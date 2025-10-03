Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στη βόρεια Ουκρανία μετά το μπλακ άουτ που είχε προκληθεί από ρωσικά πλήγματα

Επανέρχεται σταδιακά η ηλεκτροδότηση σε περιοχές της βόρειας Ουκρανίας, μετά το μπλακ άουτ που προκλήθηκε από ρωσικά πλήγματα, όπως δήλωσε χθες η πρωθυπουργός της χώρας Γιούλια Σβιριντένκο.

Η κ. Σβιριντένκο ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram, πως η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως σε δύο περιοχές της περιφέρειας Σούμι. Οι εργασίες συνεχίζονται στη γειτονική περιφέρεια Τσερνίχιβ, όπου περισσότεροι από 300.000 καταναλωτές είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα ρωσικά πλήγματα της Τετάρτης.

Στην πόλη Σλαβούτιτς, κοντά στον παροπλισμένο πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, αποκαταστάθηκε η σύνδεση κρίσιμων υποδομών στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αναμένεται σύντομα η επίλυση των προβλημάτων στην υπόλοιπη πόλη, σύμφωνα με τη Σβιριντένκο.

Επιδρομή drone στην πόλη Σλαβούτιτς είχε προκαλέσει την Τετάρτη τρίωρη διακοπή της ηλεκτροδότησης του σταθμού στο Τσερνόμπιλ, όπου το 1986 συνέβη η χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως.