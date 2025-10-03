Βενεζουέλα: Εντοπίστηκαν 5 αμερικανικά F-35 – Πετούσαν 75 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών

Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εντόπισε πέντε αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη να πετούν κοντά στις ακτές της στην Καραϊβική, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες να χαρακτηρίζει το περιστατικό ως «πρόκληση» από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια.

«Είναι ιμπεριαλιστικά μαχητικά αεροσκάφη που τόλμησαν να πλησιάσουν τις ακτές της Βενεζουέλας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας κατά την επίσκεψή του σε αεροπορική βάση. «Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε.

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters για σχολιασμό.

Αργότερα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημείωνε ότι η κολομβιανή αεροπορική εταιρεία Avianca ανέφερε την παρουσία μαχητικών αεροσκαφών περίπου 75 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τον Παντρίνο, τα αεροσκάφη ως αμερικανικά μαχητικά F-35 που πετούσαν σε υψόμετρο 35.000 ποδιών.

Το Καράκας «καλεί τον αμερικανό υπουργό Πολέμου Πίτερ Χέγκσεθ να σταματήσει αμέσως την απερίσκεπτη και πολεμοχαρή στάση του», η οποία διαταράσσει την ειρήνη στην Καραϊβική, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η είδηση ​​έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας μετά την ανάπτυξη αρκετών αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, κάτι που οι ΗΠΑ επιμένουν ότι αποτελεί μέρος των προσπαθειών της για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Η Βενεζουέλα ωστόσο πιστεύει ότι στοχεύει στην αλλαγή καθεστώτος στη χώρα. Ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο αν και θεωρεί πως η Ουάσινγκτον εξυφαίνει σχέδια με στόχο την ανατροπή του, έχει δηλώσει πρόθυμος να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρένελ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιχειρήσει να υποβαθμίσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης με σκοπό την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, έχει κατ’ επανάληψη κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι διευθύνει καρτέλ ναρκωτικών, κάτι που ο βενεζουελάνος πρόεδρος αρνείται.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι κατέστρεψαν τρία ταχύπλοα που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας 14 επιβαίνοντες.

