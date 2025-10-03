Ο Τραμπ ετοιμάζει τη λίστα με τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων: «Θα είναι χιλιάδες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μαζικές περικοπές στο ομοσπονδιακό κράτος, την ώρα που η Ουάσιγκτον παραμένει βυθισμένη σε κυβερνητικό shutdown για δεύτερη ημέρα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, οι απολύσεις μπορεί να ανέλθουν σε «χιλιάδες» εργαζομένους, στο πλαίσιο πίεσης προς τους Δημοκρατικούς να συναινέσουν σε συμφωνία χρηματοδότησης.

Συνάντηση με τον Βουτ και σκληρή ρητορική

Ο Τραμπ προγραμματίζει συνάντηση με τον διευθυντή του προϋπολογισμού Ράσελ Βουτ για να εξετάσει ποιες υπηρεσίες θεωρούνται «σπατάλη για τον φορολογούμενο» και θα μπορούσαν να καταργηθούν.

Σε ανάρτησή του κατηγόρησε τα «Δημοκρατικά πρακτορεία», τα οποία χαρακτήρισε «πολιτική απάτη».

Ο Βουτ έχει ήδη μπλοκάρει χρηματοδότηση σε έργα μεταφορών της Νέας Υόρκης και σε προγράμματα καθαρής ενέργειας σε πολιτείες που στήριξαν την Καμάλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

Οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, υπερασπίστηκε την κίνηση Τραμπ, λέγοντας ότι «ο πρόεδρος έχει την εξουσία να απολύει και να περικόπτει δαπάνες κατά τη διάρκεια ενός shutdown».

Ωστόσο, οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μόνιμες απολύσεις μεσούσης της παράλυσης του κράτους ενδέχεται να είναι παράνομες.

Η Ρεπουμπλικανίδα γερουσιαστής Σέλι Μουρ Καπίτο σημείωσε ότι ο Βουτ «θέλει να συρρικνώσει δραματικά το κράτος» και ότι οι περικοπές μπορεί να είναι «εκτεταμένες».

Το κόστος και οι πολιτικές εντάσεις

Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν τεθεί σε αναγκαστική άδεια, με το κόστος να αγγίζει τα 400 εκατ. δολάρια την ημέρα σε χαμένες αποδοχές.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «διαπραγματεύονται σαν τρομοκράτες», ενώ η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν αντέτεινε πως «οι Δημοκρατικοί εκλιπαρούν για διάλογο, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί αρνούνται».

Δημοσκόπηση της Washington Post έδειξε ότι οι ψηφοφόροι αποδίδουν μεγαλύτερη ευθύνη στους Ρεπουμπλικανούς για το κλείσιμο της κυβέρνησης, με διαφορά 17 ποσοστιαίων μονάδων.

Αδιέξοδο χωρίς ορίζοντα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν αναμένεται να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον πριν την Τρίτη, ενώ η Γερουσία έχει προγραμματίσει συνεδριάσεις από την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται ψήφος το Σαββατοκύριακο.

Το αδιέξοδο αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την επόμενη εβδομάδα, με τον βουλευτή Μπάιρον Ντόναλντς να προειδοποιεί ότι «ίσως κρατήσει ακόμη περισσότερο».