Είπε «όχι» στο αίτημα Τραμπ να δωρίσει το σπαθί του Αϊζενχάουερ στον Κάρολο. Και έμεινε χωρίς δουλειά

Ο διευθυντής του Μουσείου Αϊζενχάουερ στο Κάνσας, Τοντ Άρινγκτον, υποχρεώθηκε σε παραίτηση.

Και τούτο γιατί αρνήθηκε να εκπληρώσει αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να δωρίσει στον βασιλιά Κάρολο Γ΄ ένα ιστορικό σπαθί από τη συλλογή του μουσείου, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Βρετανία.

Το τελεσίγραφο

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ο Άρινγκτον αποκάλυψε ότι τη Δευτέρα έλαβε ξεκάθαρο μήνυμα: «παραιτήσου, αλλιώς θα απολυθείς».

Δεν διευκρίνισε ποιος ακριβώς έδωσε την εντολή, αλλά κατέστησε σαφές ότι η άρνησή του να παραδώσει το σπαθί του πρώην προέδρου Ντουάιτ Αϊζενχάουερ ήταν η αφορμή για την απομάκρυνσή του.

Η σημασία του κειμηλίου

Το σπαθί ανήκε στον στρατηγό και μετέπειτα πρόεδρο των ΗΠΑ (1953-1961), ο οποίος ηγήθηκε των Συμμαχικών δυνάμεων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Άρινγκτον τόνισε ότι το αντικείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής κληρονομιάς και δεν μπορούσε να «χαριστεί» για λόγους συμβολισμού.

Τελικά, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε μια «συμβιβαστική» κίνηση, προσφέροντας στον βασιλιά Κάρολο ένα αντίγραφο του σπαθιού, προκειμένου να υπογραμμιστεί η «ειδική σχέση» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σιωπή από τον Λευκό Οίκο

Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο ζητώντας σχόλιο, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση για την υπόθεση, που φέρνει στο προσκήνιο την ευαισθησία γύρω από ιστορικά κειμήλια και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται στη διπλωματία.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP, CBS