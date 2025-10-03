Drones παραλύουν το αεροδρόμιο του Μονάχου

Tο διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από πολλαπλές εμφανίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιοχή.

Το αποτέλεσμα ήταν η ακύρωση 17 πτήσεων, η εκτροπή ακόμη 15 σε γειτονικά αεροδρόμια και η ταλαιπωρία περίπου 3.000 επιβατών.

Το χρονικό της αναστάτωσης

Γύρω στις 21:30 τοπική ώρα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones κοντά στον αερολιμένα. Μία ώρα αργότερα, οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν την παρουσία τους και πάνω από τον ίδιο τον χώρο του αεροδρομίου. Η διοίκηση αποφάσισε να «παγώσει» κάθε απογείωση και προσγείωση στις 22:30, με αποτέλεσμα αεροσκάφη να παραμένουν καθηλωμένα ή να κατευθύνονται σε Στουτγάρδη, Νυρεμβέργη, Φρανκφούρτη και Βιέννη.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις

Η Lufthansa, που χρησιμοποιεί το Μόναχο ως βασικό κόμβο, ανακοίνωσε ότι 19 δικά της δρομολόγια επηρεάστηκαν, μεταξύ των οποίων και τρεις υπερατλαντικές πτήσεις προς Ασία. Οι επιβάτες έλαβαν τρόφιμα, ποτά και κουβέρτες, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία οι πτήσεις αναμένεται να επαναπρογραμματιστούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω περιορισμών για την ηχορύπανση, το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί μετά τα μεσάνυχτα, γεγονός που περιόρισε περαιτέρω τη δυνατότητα αποκατάστασης της κανονικής ροής.

Η ευρωπαϊκή διάσταση

Το Μόναχο δεν είναι το πρώτο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο που κλείνει λόγω drones. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, αντίστοιχα περιστατικά στη Δανία προκάλεσαν χάος σε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες, οδηγώντας την Κοπεγχάγη στην προσωρινή απαγόρευση όλων των ιδιωτικών πτήσεων drones.

Στο περιθώριο ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, η δανέζα πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν υπενθύμισε ότι η Ρωσία αποτελεί τη βασική απειλή για την ασφάλεια της ηπείρου, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αποδείξεις για εμπλοκή της Μόσχας στα περιστατικά.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, από την πλευρά του, χλεύασε τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «προβοκάτσιες του ΝΑΤΟ».

Σχέδιο «drone wall»

Η ανησυχία στην Ευρώπη έχει οδηγήσει σε συζητήσεις για ένα φιλόδοξο σχέδιο προστασίας των ουρανών, γνωστό ως «drone wall».

Δεν θα είναι φυσικό τείχος, αλλά δίκτυο τεχνολογιών ανίχνευσης και αναχαίτισης, με στόχο να θωρακιστούν οι ευρωπαϊκές υποδομές από παρόμοιες απειλές.

Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι το αεροδρόμιο του Μονάχου θα επανεκκινήσει κανονικά το πρωί της Παρασκευής.