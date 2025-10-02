Θάνατος Ελληνίδας στο Νιού Τζέρσεϊ: Ο stalker την κυνήγησε ως τον θάνατο – Σπαρακτική η μαρτυρία της γιαγιάς

Βυθισμένη στο πένθος είναι η οικογένεια της 17χρονης Ελληνοαμερικανίδας, Μαρίας Νιώτη, στις ΗΠΑ, καθώς η νεαρή κοπέλα έπεσε θύμα ενός 17χρονου οδηγού – stalker, ο οποίος την παρέσυρε με τζιπ σε δρόμο του Νιου Τζέρσεϊ, οδηγώντας τόσο αυτή, όσο και τη φίλη της στον θάνατο. Η απώλειά της έχει συγκλονίσει όχι μόνο τους οικείους της αλλά και την τοπική κοινότητα.

Συγκλονίζει η μαρτυρία της γιαγιάς

«Πώς να είμαστε δυνατοί, πώς να είμαστε δυνατοί όταν πήγα και λέω του γιου μου, αυτό είναι το παιδί μας, το εγγόνι μας είναι αυτό. Εκείνος δεν το γνώρισε. Έλεγα “Μαρία μου θα έρθουν να σε βοηθήσουνε”, αλλά εκείνο ήταν κομμάτια. “Μαρία μου, υπομονή” και ανοίγει το στόμα δύο φορές και κάνει “αχ, αχ” και ξεψύχησε», είπε η κυρία Νιώτη στο MEGA.

«Το είδα, εγώ το είδα, το πρωτογνώρισα νεκρό. Το χτύπησε στο σπίτι μου από έξω και το τραβούσε κάτω από το αυτοκίνητο με το ποδήλατό του. Του έσπασε τα κόκαλά του, τα πόδια του, την σπονδυλική του στήλη. Το κεφάλι του, δεν το γνώριζες το παιδί. Δεν το γνώριζες. Και του λέω του γιου μου “Μπάμπη αυτή είναι η Μαρία”. “Όχι μαμά, μην μου λες τέτοια πράγματα”. Του λέω “τη γνώρισα”. Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι του γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και τα μαλλάκια του. Από εκεί το γνώρισα, δεν γνωριζότανε διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα του το έσπασε και το έγδαρε», συμπλήρωσε.

Η τραγωδία επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τον πόνο του δίδυμου αδελφού της Μαρίας. Ο νεαρός δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την απώλεια της αδελφής του και, σύμφωνα με τη γιαγιά, αρνείται να παρευρεθεί στην κηδεία. «Με ρωτάει συνέχεια “πού είναι η αδερφή μου” και δεν ξέρω τι να του απαντήσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όλοι τη θέλουμε πίσω, αλλά δεν γίνεται», εξομολογήθηκε.

Το χρονικό του περιστατικού

Η Μαρία βρισκόταν με τη φίλη της, Ισαμπέλα Σάλας, σε έναν ήσυχο δρόμο στο Κράνφορντ, όταν χτυπήθηκαν από το μαύρο Jeep Compass του 17χρονου. Και οι δύο τραυματίστηκαν βαριά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξαν.

Συνελήφθη ο stalker

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη κοντά στο σημείο. Γείτονες ανέφεραν ότι τον είχαν δει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες να περιφέρεται γύρω από το σπίτι της Μαρίας, υποδηλώνοντας εμμονική συμπεριφορά. Φίλοι των κοριτσιών επιβεβαίωσαν ότι υπήρξαν καταγγελίες για παρενόχληση και ότι είχαν κατατεθεί περιοριστικά μέτρα σε βάρος του, χωρίς όμως να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα. «Η Μαρία είχε απευθυνθεί στις αρχές, αλλά η υπόθεση δεν αντιμετωπίστηκε με τη σοβαρότητα που έπρεπε», δήλωσε στενή φίλη της.

Με πληροφορίες από Mega