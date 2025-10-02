Συγχαρητήρια Νετανιάχου στις ναυτικές δυνάμεις που αναχαίτισαν το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήρε τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις για την αναχαίτιση που έκαναν σε διεθνή στολίσκο που προσπαθούσε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

«Συγχαίρω τους στρατιώτες και τους διοικητές του ναυτικού που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο», ανέφερε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Η σπουδαία δράση τους εμπόδισε δεκάδες πλοία να εισέλθουν στην εμπόλεμη ζώνη και απέκρουσε μια εκστρατεία απονομιμοποίησης κατά του Ισραήλ» συμπλήρωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.