Logo Image

Συγχαρητήρια Νετανιάχου στις ναυτικές δυνάμεις που αναχαίτισαν το στολίσκο για τη Γάζα

Κόσμος

Συγχαρητήρια Νετανιάχου στις ναυτικές δυνάμεις που αναχαίτισαν το στολίσκο για τη Γάζα

REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

Η σπουδαία δράση τους εμπόδισε δεκάδες πλοία να εισέλθουν στην εμπόλεμη ζώνη, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήρε τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις για την αναχαίτιση που έκαναν σε διεθνή στολίσκο που προσπαθούσε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

«Συγχαίρω τους στρατιώτες και τους διοικητές του ναυτικού που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο», ανέφερε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Η σπουδαία δράση τους εμπόδισε δεκάδες πλοία να εισέλθουν στην εμπόλεμη ζώνη και απέκρουσε μια εκστρατεία απονομιμοποίησης κατά του Ισραήλ» συμπλήρωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube