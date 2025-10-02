Logo Image

Ιταλία: «Μπλόκο» της Ρυθμιστικής Επιτροπής στην αυριανή απεργία για τη Γάζα – «Θα προσφύγουμε και θα απεργήσουμε», απαντά το συνδικάτο

REUTERS/Vincenzo Livieri

Η επιτροπή υπογράμμισε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι η απεργία προκηρύχθηκε λιγότερο από σαράντα οκτώ ώρες πριν από την κινητοποίηση

Η αρμόδια Ρυθμιστική Επιτροπή της Ιταλίας έκρινε ότι η απεργία που προκηρύχθηκε για αύριο από το συνδικάτο Cgil δεν σέβεται τους προβλεπόμενους κανόνες.

Η επιτροπή, ειδικότερα, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι η απεργία προκηρύχθηκε λιγότερο από σαράντα οκτώ ώρες πριν από την κινητοποίηση, ενώ δεν τίθενται σε άμεσο κίνδυνο τα δικαιώματα των εργαζομένων ή κάποιες άλλες, βασικές ελευθερίες που προστατεύονται από το Σύνταγμα.

Ο γραμματέας του κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι, απάντησε απόψε ότι πρόκειται να προσφύγει κατά της απόφασης και ότι δεν θα ματαιώσει την αυριανή πανιταλική απεργιακή κινητοποίηση σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Global Sumud Flottilla και τον παλαιστινιακό λαό. «Θεωρούμε ότι έχουμε δικαίωμα να απεργήσουμε, θα προσφύγουμε και στην περίπτωση που μας επιβληθεί πρόστιμο», υπογράμμισε ο Λαντίνι. «Η επίθεση κατά της Flottilla ήταν μια επίθεση κατά των ελευθεριών που διασφαλίζονται από το Σύνταγμα της χώρας μας», πρόσθεσε.

Εκτός από το Cgil, αύριο θα «σταυρώσουν τα χέρια» και τα μέλη του αυτόνομου συνδικάτου Ugl. Η αρμόδια ρυθμιστική επιτροπή έκρινε ότι στην περίπτωση αυτή η κινητοποίηση είχε προκηρυχθεί έγκαιρα, πριν από δέκα ημέρες.

Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και γραμματέας της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι, τέλος, αποφάσισε να μην επιτάξει αύριο τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Tο υπουργείο του πριν λίγο έκανε γνωστό ότι «όποιος πάρει μέρος σε μια απεργία η οποία κρίθηκε παράνομη θα πληρώσει προσωπικά τις συνέπειες, όπως προβλέπεται από τον νόμο».

Πηγή: ΑΜΠΕ 

