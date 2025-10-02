Το «μωρό των Nirvana» έχασε ξανά την μάχη για την «γυμνή» φωτογράφιση

Απορρίφθηκε εκ νέου από ομοσπονδιακό δικαστή των ΗΠΑ, η αγωγή του 34χρονου Σπένσερ Έλντεν, του άνδρα που είχε κατηγορήσει το συγκρότημα Nirvana για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, καθώς όταν ήταν μωρό 4 μηνών, φωτογραφήθηκε να κολυμπάει γυμνό σε πισίνα, για το εξώφυλλο του εμβληματικού άλμπουμ των Nirvana, «Nevermind».

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Φερνάντο Ολγκουίν, που υπενθύμισε επίσης ότι ο Έλντεν στο παρελθόν είχε αποδεχθεί και ωφεληθεί οικονομικά από τη σύνδεσή του με το άλμπουμ, έκρινε ότι η εικόνα «δεν παρουσιάζει κανένα σεξουαλικά ρητό στοιχείο», απορρίπτοντας έτσι τις κατηγορίες περί παιδικής πορνογραφίας.

«Ούτε η στάση, ούτε το πλαίσιο, ούτε η σκηνοθεσία της φωτογραφίας μπορούν να εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις» αποφάνθηκε ο δικαστής, που την χαρακτήρισε ως «μια οικογενειακή φωτογραφία παιδιού την ώρα του μπάνιου».

«Η γυμνότητα από μόνη της δεν αρκεί για να θεωρηθεί πορνογραφική απεικόνιση», ανέφερε

«Καμία λογική κριτική επιτροπή δεν θα θεωρούσε την εικόνα πορνογραφική επισήμανε ο δικαστής και σημείωσε ότι πέρα από τη γύμνια του μωρού, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να εμπίπτει στη σχετική νομοθεσία».

Ο Έλντεν είχε προσφύγει για πρώτη φορά στη δικαιοσύνη το 2021, υποστηρίζοντας ότι η ταυτότητά του παραμένει «για πάντα συνδεδεμένη με μια εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση» που διανεμήθηκε σε όλο τον κόσμο.

Η υπόθεση είχε απορριφθεί το 2022, αλλά το εφετείο είχε ανατρέψει την απόφαση, επιτρέποντας νέα εκδίκαση.

Οι δικηγόροι των Nirvana χαιρέτισαν την απόφαση, δηλώνοντας ότι «τερματίζει μια αβάσιμη διαδικασία».

Από την πλευρά του, το νομικό επιτελείο του Έλντεν ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση: «Όσο η βιομηχανία της ψυχαγωγίας βάζει τα κέρδη πάνω από την ιδιωτικότητα, τη συναίνεση και την αξιοπρέπεια των παιδιών, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας», δήλωσε ο δικηγόρος Τζέιμς Ρ. Μαρς, σύμφωνα με το BBC.

Την ιδέα για τη σκηνή με το μωρό κάτω από το νερό είχε ο θρυλικός ιδρυτής του συγκροτήματος, ο Κερτ Κομπέιν. Οι γονείς του Έλντεν είχαν λάβει αμοιβή 200 δολαρίων για τη φωτογραφία.