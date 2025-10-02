Τραμπ: «Το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε κάλλιστα να λυθεί»

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο απόσπασμα από μια συνέντευξη που έδωσε ο Τραμπ στο ειδησεογραφικό πρακτορείο One America News Network, εξυμνώντας τις προσπάθειές του να τερματίσει τις παγκόσμιες συγκρούσεις.
«Φαίνεται ότι το ζήτημα της Μέση Ανατολής θα μπορούσε κάλλιστα να λυθεί μετά από περίπου 3.000 χρόνια», είπε.
«Θα έχουμε κάτι περισσότερο από τη Γάζα. Θα έχουμε τη Γάζα συν ειρήνη – συνολική ειρήνη. Αυτό θα ήταν ένα καταπληκτικό επίτευγμα», τόνισε.
“We’ve put out seven wars — now it could be eight… It looks like the Middle East could very well be solved,” says @POTUS.
“We’re going to have Gaza plus PEACE, overall peace. That would be an amazing achievement.” pic.twitter.com/8iVc6Ff641
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 2, 2025
Πηγή: Al Jazeera