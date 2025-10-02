Logo Image

Τραμπ: «Το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε κάλλιστα να λυθεί»

Κόσμος

Τραμπ: «Το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε κάλλιστα να λυθεί»

REUTERS/Jonathan Ernst

Έκανε λόγο για «συνολική ειρήνη»

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο απόσπασμα από μια συνέντευξη που έδωσε ο Τραμπ στο ειδησεογραφικό πρακτορείο One America News Network, εξυμνώντας τις προσπάθειές του να τερματίσει τις παγκόσμιες συγκρούσεις.

«Φαίνεται ότι το ζήτημα της Μέση Ανατολής θα μπορούσε κάλλιστα να λυθεί μετά από περίπου 3.000 χρόνια», είπε.

«Θα έχουμε κάτι περισσότερο από τη Γάζα. Θα έχουμε τη Γάζα συν ειρήνη – συνολική ειρήνη. Αυτό θα ήταν ένα καταπληκτικό επίτευγμα», τόνισε.

Πηγή: Al Jazeera 

