Logo Image

Κόστα Ρίκα: Πέντε νεκροί από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας

Κόσμος

Κόστα Ρίκα: Πέντε νεκροί από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας

Shutterstock

Οι δικαστικές αρχές διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, το Σαν Χοσέ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε τη νύχτα, από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου, η στέγη του οποίου κατέρρευσε, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε μια ανάρτηση στο Facebook.

Τα θύματα είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρέθηκε «αγκαλιασμένο» σε ένα κρεβάτι και άλλα τρία πρόσωπα, για τα οποία δεν δόθηκε καμία πληροφορία για την ηλικία και την καταγωγή τους.

Οι δικαστικές αρχές διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η έξοδος κινδύνου του ξενοδοχείου ήταν φραγμένη με σύρματα.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube