Μεγάλες διαδηλώσεις ανά τον κόσμο μετά την αναχαίτηση του στολίσκου από το Ισραήλ

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές στην Ευρώπη και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου κατέβηκαν στους δρόμους σήμερα, αποκλείοντας την κυκλοφορία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βανδάλισαν καταστήματα και εστιατόρια, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τον στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ καταδικάστηκε διεθνώς αφού ένοπλοι στρατιώτες επιβιβάστηκαν σε περίπου 40 πλοιάρια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, συλλαμβάνοντας περισσότερους από 400 ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων ήταν και η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Επεισόδια σε Βαρκελώνη και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις

Στη Βαρκελώνη, διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και εστιατορίων ή έγραψαν με σπρέι αντιισραηλινά συνθήματα. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι αλυσίδες Starbucks, Burger King και Carrefour, τις οποίες κατηγορούν για συνέργεια στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

«Αυτές οι διαμαρτυρίες είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε», είπε η Άκραμ Αθαομάρας, σημειώνοντας όμως ότι ο βανδαλισμός καταστημάτων είναι αντιπαραγωγικός. «Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Πρέπει (να διαδηλώνουμε) ειρηνικά, με τα λόγια, όχι με πράξεις», πρόσθεσε.

Καταλήψεις και απεργίες στην Ιταλία

Στην Ιταλία, φοιτητές κατέλαβαν πανεπιστήμια όπως το Στατάλε του Μιλάνου και τη Λα Σαπιέντσα της Ρώμης, ενώ απέκλεισαν την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια με ελαστικά αυτοκινήτων. Στο Τορίνο, εκατοντάδες άνθρωποι απέκλεισαν την κυκλοφορία στον περιφερειακό δρόμο.

Γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί και άλλοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια κινητοποίηση στη Ρώμη, όπου θα διαβαστούν τα ονόματα των 1.677 υγειονομικών που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα. Τα ιταλικά συνδικάτα κήρυξαν γενική απεργία σε ένδειξη υποστήριξης στον στολίσκο και περισσότερες από 100 διαδηλώσεις προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο επέκρινε τις ταραχές που προκαλούν ορισμένοι διαδηλωτές. «Πιστεύει πραγματικά κανένας ότι αποκλείοντας έναν σταθμό, ένα αεροδρόμιο, έναν αυτοκινητόδρομο ή καταστρέφοντας ένα κατάστημα στην Ιταλία θα φέρει ανακούφιση στον παλαιστινιακό λαό;» έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Παγκόσμιες διαδηλώσεις και καταγγελίες κατά του Ισραήλ

Σε όλη την Ευρώπη, χιλιάδες διαδήλωσαν στους δρόμους του Δουβλίνου, του Παρισιού, του Βερολίνου και της Γενεύης. Κινητοποιήσεις έγιναν επίσης στο Μπουένος Άιρες, την Πόλη του Μεξικού και το Καράτσι.

Στην Κωνσταντινούπολη, το πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Το Ισραήλ σφαγιάζει την ανθρωπότητα, όχι τη Γάζα» και «Μην μένετε σιωπηλοί, μην κάθεστε, εγερθείτε».

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, από τον πόλεμο στη Γάζα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 66.000 άνθρωποι. Το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του μετά την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, όπου σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και 251 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Γάζα, σύμφωνα με τον ισραηλινό απολογισμό.

