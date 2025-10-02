Ryanair: Κίνδυνος ακύρωσης έως και 600 πτήσεων την ημέρα λόγω των απεργιών στη Γαλλία

Η Ryanair θα μπορούσε να ακυρώσει έως και 600 πτήσεις την ημέρα την επόμενη εβδομάδα λόγω απεργιών των γαλλικών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (ATC), όπως δήλωσε η αεροπορική εταιρεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Michael O’Leary, επανέλαβε τις απαιτήσεις προς την ΕΕ για την προστασία των υπερπτήσεων σε μια μακροχρόνια εκστρατεία για τον περιορισμό των διακοπών από τις απεργίες των ATC.

Οι απεργίες σημαίνουν ότι οι πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Γαλλία και δημοφιλείς προορισμούς διακοπών όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα θα επηρεαστούν, καθώς οι διαδρομές αυτές υπερπετούν τη Γαλλία.

Η μεγαλύτερη γαλλική ένωση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η SNCTA, ανακοίνωσε απεργιακή δράση από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου, μειώνοντας τη χωρητικότητα στον εναέριο χώρο της δυτικής Ευρώπης.

Οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα γνωρίζουν ακριβώς πόσες πτήσεις πρέπει να ακυρώσουν έως ότου η δράση επιβεβαιωθεί και σχεδόν αρχίσει, αλλά ο O’Leary είπε ότι αναμένει ότι η Ryanair θα κληθεί να ακυρώσει έως και 600 καθημερινά, επηρεάζοντας έως και 100.000 επιβάτες. Άλλες αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν ακόμη δώσει εκτίμηση για την πιθανή αναστάτωση.

Προηγούμενες ακυρώσεις και καθυστερήσεις

Περίπου 30 πτήσεις της Ryanair ακυρώθηκαν την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένων κάποιων που υπερπετούσαν τη Γαλλία, λόγω απεργίας μικρότερων συνδικάτων.

Η εταιρεία ανέφερε ότι περισσότερες από 190 πτήσεις της, μεταφέροντας 35.000 επιβάτες της Ryanair, καθυστέρησαν για ώρες σε άλλη γαλλική απεργία δύο εβδομάδες πριν, στις 18 Σεπτεμβρίου.

Αιτήματα της Ryanair προς την ΕΕ

Σε δήλωση που αναρτήθηκε διαδικτυακά το βράδυ της Τετάρτης, ο O’Leary είπε: «Δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση στην ΕΕ όπου έχουμε ενιαία αγορά και κλείνουμε αυτήν την αγορά κάθε φορά που οι Γάλλοι απεργούν.

«Έχουν το δικαίωμα στην απεργία, αλλά αν πρόκειται να ακυρωθούν πτήσεις, θα πρέπει να είναι πτήσεις που φτάνουν ή αναχωρούν από τη Γαλλία. Δεν θα πρέπει να είναι υπερπτήσεις.

«Καλούμε ξανά την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής … Αν δεν είναι πρόθυμη να υπερασπιστεί την ενιαία αγορά, αν δεν είναι πρόθυμη να προστατεύσει τις υπερπτήσεις, τότε πρέπει να φύγει.»

Ο O’Leary πρότεινε ότι η Eurocontrol, η οποία εποπτεύει τις λειτουργίες των ανεξάρτητων υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ευρώπης, θα μπορούσε να διαχειρίζεται τις υπερπτήσεις κατά τη διάρκεια των απεργιών.

Επιπλέον προβλήματα και περιορισμοί

Οι δηλώσεις της Ryanair ήταν οι πιο έντονες, αλλά αρκετές άλλες αεροπορικές εταιρείες εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τον ρόλο του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις καθυστερήσεις των πτήσεων. Ενώ οι απεργίες είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η έλλειψη προσωπικού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου μετά την Covid και περιστασιακές τεχνικές βλάβες συνέβαλαν επίσης στη διατάραξη.

Οι περιορισμοί σχετικά με το πού μπορούν να πετάξουν τα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος του ουκρανικού και ρωσικού εναέριου χώρου, έχουν συμβάλει στην πίεση στις διαδρομές πτήσεων, με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας να πρέπει να «ρυθμίζει» – ή να καθυστερεί – πολλές περισσότερες πτήσεις.