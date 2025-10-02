Ιράν: Η Τεχεράνη κινδυνεύει – Σκέψεις για μεταφορά της πρωτεύουσας λόγω κρίσης νερού

Ο πρόεδρος του Ιράν υποστηρίζει ότι η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από το να μεταφέρει την πρωτεύουσά της από την Τεχεράνη στο νότιο τμήμα της χώρας, λόγω της υπερβολικής επέκτασης της πόλης, της έλλειψης επαρκών υδάτινων πόρων και της αυξανόμενης απειλής καθιζήσεων.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε θέσει την πρόταση αυτή στον ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, πέρυσι. Παραδέχτηκε ότι είχε δεχθεί πολλές επικρίσεις, αλλά υποστήριξε ότι οι συσσωρευμένες κρίσεις στους φυσικούς πόρους είναι τόσο βαθιές που το Ιράν πλέον έχει υποχρέωση να μεταφέρει την πρωτεύουσα και δεν έχει άλλη επιλογή.

Έκανε τις δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στην επαρχία Χορμοζγκάν, η οποία βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο απέναντι από το Ντουμπάι.

Οικονομικές και εμπορικές προοπτικές

«Αυτή η περιοχή βρίσκεται στις ακτές του Περσικού Κόλπου και παρέχει άμεση πρόσβαση σε ανοιχτά ύδατα, αλλά και δυνατότητες ανάπτυξης του εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων. Αν εκτιμήσουμε διαφορετικά τις δυνατότητες αυτής της περιοχής, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πολύ ευημερούσα και προηγμένη περιοχή. Δεν αρκεί να δεχτούμε την υπάρχουσα κατάσταση χωρίς να σχεδιάσουμε έναν επιστημονικό, ακριβή και εγχώριο χάρτη για το μέλλον», είπε.

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα απαιτούν να κατευθύνουμε την ανάπτυξη προς τον Περσικό Κόλπο. Η Τεχεράνη, το Καράτζ και το Κάζβιν αντιμετωπίζουν κρίση νερού, η οποία δεν μπορεί να λυθεί εύκολα».

Δημογραφική πίεση και κατανάλωση νερού

Η Τεχεράνη έχει εξελιχθεί σε πόλη με πάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκους και καταναλώνει σχεδόν το ένα τέταρτο των υδάτινων αποθεμάτων του Ιράν.

Προηγούμενοι πρόεδροι έχουν θέσει ξανά το ζήτημα της μεταφοράς της πρωτεύουσας, μεταξύ αυτών και ο Χασάν Ρουχανί, ο οποίος είχε φτάσει στο σημείο να εκπονήσει σχέδιο με εναλλακτικές επιλογές.

Κρίση βροχοπτώσεων και υπόγειων πόρων

Ο Πεζεσκιάν έχει εδώ και καιρό κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την επιδεινούμενη κρίση νερού στο Ιράν. Την Πέμπτη δήλωσε: «Πέρυσι οι βροχοπτώσεις ήταν 140 χιλιοστά, ενώ το πρότυπο είναι 260 χιλιοστά· αυτό σημαίνει ότι η βροχόπτωση μειώθηκε κατά περίπου 50 έως 60%. Φέτος η κατάσταση είναι εξίσου κρίσιμη». Ορισμένες πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η βροχόπτωση το 2025 θα φτάσει μόλις κάτω από τα 100 χιλιοστά.

Πρόσθεσε: «Η μείωση του νερού πίσω από τα φράγματα, η ξήρανση κάποιων πηγαδιών και το υψηλό κόστος μεταφοράς νερού από άλλες περιοχές δείχνουν την ανάγκη αλλαγής προσέγγισης. Αν θέλουμε να μεταφέρουμε νερό από αυτήν την περιοχή στην Τεχεράνη, το κόστος ανά κυβικό μέτρο θα φτάσει έως 4 ευρώ».

Φράγματα, υπόγεια νερά και ισορροπία ανάπτυξης

Τα φράγματα της Τεχεράνης συνήθως παρείχαν το 70% του νερού της πρωτεύουσας, ενώ το υπόλοιπο 30% προερχόταν από υπόγειους πόρους. Ωστόσο, οι χαμηλές βροχοπτώσεις και η αυξημένη εξάτμιση έχουν μειώσει τη συνεισφορά των φραγμάτων και έχουν αυξήσει την πίεση στα υπόγεια ύδατα.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε: «Η ανάπτυξη χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση στους πόρους και τα έξοδα θα οδηγήσει μόνο σε καταστροφή. Όποιος δεν μπορεί να διατηρήσει αυτή την ισορροπία, η ανάπτυξή του είναι καταδικασμένη σε αποτυχία».

«Σε ορισμένες περιοχές, η γη καθιζάνει έως και 30 εκατοστά ετησίως. Αυτό είναι καταστροφή και δείχνει ότι το νερό κάτω από τα πόδια μας εξαντλείται».