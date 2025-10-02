Επίθεση Νετανιάχου στον Στάρμερ για την επίθεση στο Μάντσεστερ: «Η αδυναμία απέναντι στην τρομοκρατία φέρνει μόνο περισσότερη τρομοκρατία»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με δήλωσή του, υπονόησε ότι η στάση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα και την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους συνέβαλε στην τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο X τόνισε: «Όπως προειδοποίησα στον ΟΗΕ: η αδυναμία απέναντι στην τρομοκρατία φέρνει μόνο περισσότερη τρομοκρατία. Μόνο η δύναμη και η ενότητα μπορούν να την νικήσουν».

Και πρόσθεσε: «Το Ισραήλ θρηνεί μαζί με την εβραϊκή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ. Οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες των δολοφονηθέντων και προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών».

Prime Minister Benjamin Netanyahu: Israel grieves with the Jewish community in the UK after the barbaric terror attack in Manchester. Our hearts are with the families of the murdered, and we pray for the swift recovery of the wounded. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 2, 2025

Μιλώντας στα Ηνωμένα Έθνη την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου είπε στους παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Στάρμερ, ο οποίος αναγνώρισε ένα παλαιστινιακό κράτος: «Δεν μπορείτε να κατευνάσετε την έξοδο από την Τζιχάντ και δεν θα ξεφύγετε από την ισλαμιστική καταιγίδα θυσιάζοντας το Ισραήλ. Για να ξεπεράσετε αυτήν την καταιγίδα, πρέπει να σταθείτε στο πλευρό του Ισραήλ. Αλλά αυτό δεν είναι αυτό που κάνετε».

«Το Ισραήλ θρηνεί μαζί με την εβραϊκή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ», προσθέτει ο Νετανιάχου στο X μετά το τέλος του Γιομ Κιπούρ στο Ισραήλ.

Πηγή: Times of Israel