Αμπντελάτι: Η Αίγυπτος προσπαθεί να πείσει τη Χαμάς να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ

Το Κάιρο συνεργάζεται με το Κατάρ και την Τουρκία ώστε να πείσουν τη Χαμάς να δεχτεί το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να μπει τέλος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι.

«Συναντιόμαστε μαζί τους. Συντονιζόμαστε με τους αδελφούς μας στο Κατάρ και επίσης με τους συναδέλφους μας στην Τουρκία ώστε, ξέρετε, να πείσουμε τη Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά σε αυτό το σχέδιο», είπε ο Αμπντελάτι, στην ομιλία του στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

Στις αρχές της εβδομάδας ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα σχέδιο 20 σημείων που προβλέπει την κατάπαυση του πυρός, την ανταλλαγή των ομήρων που κρατά η Χαμάς με Παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης που θα επιβλέπεται από ένα διεθνές όργανο.

«Περαιτέρω συζητήσεις» για την εφαρμογή της συμφωνίας

Ο Αμπντελάτι σημείωσε ότι, μολονότι στηρίζει την πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα, θα χρειαστούν περαιτέρω συζητήσεις για την εφαρμογή της. «Υπάρχουν πολλά κενά που θα πρέπει να κλείσουν, χρειαζόμαστε περισσότερες συζητήσεις για το πώς θα την εφαρμόσουμε, ιδίως σε δύο σημαντικά ζητήματα, τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια. Στηρίζουμε το σχέδιο Τραμπ και το όραμά του για τον τερματισμό του πολέμου και πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός», πρόσθεσε.

Ο Αιγύπτιος υπουργός τόνισε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει την εκτόπιση των κατοίκων της Γάζας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

«Ο εκτοπισμός δεν θα συμβεί, επειδή εκτοπισμός σημαίνει το τέλος του παλαιστινιακού αγώνα. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΜΠΕ