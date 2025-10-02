Μακρόν και Ράμα «τρολάρουν» τον Τραμπ για τον «τερματισμό του πολέμου Αλβανίας-Αζερμπαϊτζάν»

Η γεωγραφική σύγχυση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγινε αντικείμενο αστεϊσμού μεταξύ του Γάλλου προέδρου και του Αλβανού πρωθυπουργού στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα βιντεοσκοπήθηκε να κοροϊδεύει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη την Πέμπτη.

«Θα πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη… από εμάς επειδή δεν μας συγχαίρατε για την ειρηνευτική συμφωνία που έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ μεταξύ Αλβανίας και Αζερμπαϊτζάν», είπε ο Ράμα στον Μακρόν, με αποτέλεσμα ο Αλίγιεφ να ξεσπάσει σε γέλια.

«Λυπάμαι γι’ αυτό», αστειεύτηκε ο Μακρόν.

Τα επανειλημμένα λάθη του Τραμπ

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα μπερδέψει την Αρμενία και την Αλβανία όταν μιλάει για τις προσπάθειές του να επιλύσει τις μακροχρόνιες εντάσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

«Έλυσα πολέμους που ήταν άλυτοι. Το Αζερμπαϊτζάν και η Αλβανία, συνέβαιναν για πολλά, πολλά χρόνια, είχα τους πρωθυπουργούς και τους προέδρους στο γραφείο μου», είπε κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Fox News τον περασμένο μήνα.

Και κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ δήλωσε: «Εγκαταστήσαμε το Αμπερμπαϊτζάν και την Αλβανία», αλλοιώνοντας το όνομα μιας χώρας του Νότιου Καυκάσου και συγχέοντας εντελώς την άλλη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ μεσολάβησε για μια συμφωνία μεταξύ των ηγετών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να τερματίσουν δεκαετίες συγκρούσεων και να επεκτείνουν τους δεσμούς τους με την Ουάσινγκτον. Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης χαιρέτισε τη συμφωνία ως μια σημαντική διπλωματική νίκη, βελτιώνοντας τα διαπιστευτήριά του καθώς διεξάγει εκστρατεία για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι έχει τερματίσει επτά πολέμους από τότε που επέστρεψε στην εξουσία φέτος, ενεργώντας ως μεσολαβητής – κάτι που το Associated Press έχει επαληθεύσει ως ψευδές. Μεταξύ των συγκρούσεων που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει επιλύσει είναι οι πόλεμοι μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου και Αιγύπτου και Αιθιοπίας. Ενώ υπάρχουν εντάσεις μεταξύ αυτών των χωρών, δεν έχουν εμπλακεί σε πόλεμο πρόσφατα.

Η Ινδία, από την πλευρά της, απέρριψε τον ισχυρισμό του Λευκού Οίκου ότι ο Τραμπ συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών με το Πακιστάν τον Μάιο.

Η σύγχυση Αρμενίας-Αλβανίας δεν είναι η πρώτη περίπτωση που ο Τραμπ επιδεικνύει αμφισβητήσιμη γνώση της γεωγραφίας.

Η σύγχυση με Ουγγαρία και Τουρκία

Κάποτε μπέρδεψε την Ουγγαρία και την Τουρκία κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2023, αναφερόμενος στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν ως «ηγέτη της Τουρκίας» και λέγοντας ότι η χώρα του έχει «μέτωπο» με τη Ρωσία. (Ούτε η Τουρκία ούτε η Ουγγαρία έχουν χερσαία σύνορα με τη Ρωσία.)

Και πριν από μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Αύγουστο, ο Τραμπ δήλωσε: «Πάμε στη Ρωσία. Θα είναι μεγάλη υπόθεση». Η σύνοδος κορυφής πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα, μια πολιτεία των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Politico