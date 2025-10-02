Ο Πούτιν απαντά στον Τραμπ για τη «χάρτινη τίγρη»: Η Ρωσία πολεμά απέναντι σε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ που είχε χαρακτηρίσει «χάρτινη τίγρη» τη Ρωσία, έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας, όπου διεξάγεται ένα φόρουμ εμπειρογνωμόνων για ρωσικά ζητήματα, ο Ρώσος Πρόεδρος ανέφερε ότι η χώρα του «πολεμά ενάντια σε όλα τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ».

Ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προελαύνουν σε πολλαπλά μέτωπα στην Ουκρανία και απέρριψε το σχόλιο Τραμπ ως εξής:

«Είμαστε άραγε μια χάρτινη τίγρη; Τότε τι είναι το ΝΑΤΟ σε αυτή την περίπτωση;» διερωτήθηκε.

«Οι ελίτ της ενωμένης Ευρώπης συνεχίζουν να προκαλούν υστερία», είπε ο Πούτιν. «Αποδεικνύεται ότι ο πόλεμος με τους Ρώσους είναι σχεδόν στο κατώφλι. Επαναλαμβάνουν αυτή την ανοησία, επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια».

Ο Πούτιν απέρριψε πάντως την ιδέα ότι η Ρωσία θα επιτεθεί μια μέρα σε ένα μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ ως «αδύνατο να το πιστέψει κανείς».

«Ειλικρινά, θέλω απλώς να πω: ηρεμήστε, κοιμηθείτε ήρεμα και ασχοληθείτε με τα προβλήματά σας. Απλώς ρίξτε μια ματιά σε αυτό που συμβαίνει στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων», είπε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν διαβεβαίωσε ακόμη ότι η Ρωσία έχει αρκετό στρατό στη διάθεσή της για να συνεχίσει να πολεμά στην Ουκρανία και ως εκ τούτου το Κίεβο, είπε, «θα πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Πρόσθεσε δε ότι η Δύση θα αποτύχει στον σχεδιασμό της για στρατηγική ήττα της Ρωσίας.

Αισιοδοξία για Γάζα

Σχολιάζοντας την τελευταία πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ότι μπορεί να υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας.

Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, όχι αυτοκράτορας

«Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει φως στο τέλος του τούνελ είπε», ενώ αναφερόμενος στις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ότι η Ρωσία επιδιώκει μια πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι ενώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, τέτοιες διαφωνίες είναι φυσικές μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Αναφερόμενος στον ίδιο είπε δεν είναι αυτοκράτορας, αλλά εκλεγμένος πρόεδρος

