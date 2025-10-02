Logo Image

Μπαρό: Η Χαμάς «έχασε» τον πόλεμο στη Γάζα, «πρέπει να αποδεχτεί την παράδοσή της» βάσει του σχεδίου Τραμπ

Μπαρό: Η Χαμάς «έχασε» τον πόλεμο στη Γάζα, «πρέπει να αποδεχτεί την παράδοσή της» βάσει του σχεδίου Τραμπ

Δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Χαμάς έχασε τον πόλεμο στη Γάζα και πρέπει να αποδεχτεί την «παράδοση» βάσει του σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Χαμάς φέρει πολύ βαριά ευθύνη για την καταστροφή που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι. Έχασε. Πρέπει να αποδεχτεί την παράδοσή της», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο AFP από τη Σαουδική Αραβία, αναφερόμενος σε ένα πρόσφατο ψήφισμα του ΟΗΕ που ζητά τον αποκλεισμό της Χαμάς από την ηγεσία ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: AFP

