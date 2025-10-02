Logo Image

Μακρόν: Οι Ευρωπαίοι θα «εμποδίζουν» πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στα χωρικά τους ύδατα

Κόσμος

REUTERS/Leonhard Foeger

Τα σχόλια έγιναν μετά τη σύλληψη δύο μελών πληρώματος ενός δεξαμενόπλοιου που υποψιάζεται ότι ανήκει στο σκιάχτρο στόλο

Οι Ευρωπαίοι θα αρχίσουν να εμποδίζουν πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας μόλις εισέρχονται στα χωρικά τους ύδατα, δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, υιοθετώντας πολιτικές για να εμποδίζουμε ύποπτα πλοία στα ύδατά μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη, μετά από συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Συντονισμός με ΝΑΤΟ και «συνασπισμός των προθύμων»

Οι Ευρωπαίοι αρχηγοί γενικών επιτελείων, σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ, θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες για «να αναπτύξουν κοινές ενέργειες τις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να εφαρμόσουν πολιτική εμπλοκής κατά του σκιάχτρου στόλου», πρόσθεσε.

Η συνάντηση θα γίνει σε μορφή «συνασπισμού των προθύμων», μια πρωτοβουλία που προωθούν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία.

Η δράση της Γαλλίας και η ρωσική παράκαμψη κυρώσεων

Τα σχόλια του Μακρόν έρχονται μετά τη σύλληψη την Τετάρτη δύο μελών πληρώματος ενός δεξαμενόπλοιου, το οποίο υποψιάζεται ότι ανήκει στο ρωσικό «σκιώδη» στόλο.

Η Ευρώπη έχει εκφράσει ολοένα και μεγαλύτερη απογοήτευση καθώς η Μόσχα συνεχίζει να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις, μεταφέροντας και πωλώντας κρυφά το πετρέλαιό της, φέρνοντας έσοδα που συμβάλλουν στην πολεμική της προσπάθεια κατά της Ουκρανίας.

«Υπάρχουν 800 έως 1.000 πλοία που συνεισφέρουν στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας», δήλωσε ο Μακρόν, χαρακτηρίζοντας την απόφαση για εμπλοκή των πλοίων ως «ένα ακόμη βήμα μπροστά στον αγώνα κατά του σκιάχτρου στόλου».

Με πληροφορίες από POLITICO

