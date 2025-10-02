Logo Image

Γερμανία: Υπό κράτηση πριν την έναρξη της δίκης οι ύποπτοι για φερόμενη τρομοκρατική επίθεση ως μέλη της Χαμάς

REUTERS/Heiko Becker

Η δίκη είναι πιθανό να διαρκέσει μήνες

Οι γερμανικές αρχές προφυλάκισαν τρία φερόμενα μέλη της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ως ύποπτα για σχεδιασμό επιθέσεων σε ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία.

Οι ύποπτοι εμφανίστηκαν ενώπιον ανακριτή στην Καρλσρούη, όπου έχουν εκδοθεί επίσημα εντάλματα σύλληψης, δήλωσε η Ινές Πέτερσον, εκπρόσωπος του γραφείου των ομοσπονδιακών εισαγγελέων.

Πρόκειται να μεταφερθούν σε φυλακή για κράτηση πριν από τη δίκη, η οποία είναι πιθανό να διαρκέσει μήνες, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Γερμανίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι ύποπτοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για εμπλοκή στην προμήθεια πυροβόλων όπλων από τις αρχές του καλοκαιριού. Κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής βρέθηκαν διάφορα όπλα, συμπεριλαμβανομένου ενός τυφεκίου AK-47, και πυρομαχικά.

Δύο από τους υπόπτους είναι Γερμανοί πολίτες. Το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα περιγράφει τον τρίτο ως γεννημένο στον Λίβανο. Έχουν κατονομαστεί μόνο ως Abed Al G., Wael F. M. και Ahmad I., σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες περί απορρήτου.

Πηγή: Times of Israel 

