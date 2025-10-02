Τα 5 πράγματα που μάθαμε από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στην Κοπενχάγη

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν μια μέρα στην πρωτεύουσα της Δανίας συζητώντας πώς να ενισχύσουν την ασφάλεια της ηπείρου.

«Ανησυχούμε — προσωπικά ανησυχώ πολύ — και τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε», δήλωσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πεττέρι Όρπο στο POLITICO, στα περιθώρια της συνόδου.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς σύμφωνα με το σχέδιο, με πολλές συζητήσεις αλλά λίγα αποτελέσματα. Οι ηγέτες εξακολουθούν να ανησυχούν όπως πριν.

Κατεψυγμένα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν «στην κατάψυξη»

Τα κράτη της ΕΕ δεν ήταν έτοιμα να εγκρίνουν το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν κατεψυγμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση δανείου προς την Ουκρανία.

Η Επιτροπή προτείνει ένα δάνειο 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, ανταλλάσσοντας τα κυριευμένα ρωσικά κεφάλαια με ένα ειδικό συμβόλαιο χρέους με την Euroclear, τη βελγική χρηματοπιστωτική εταιρεία που διαχειρίζεται τις καταθέσεις. Η κίνηση θεωρείται έξυπνος τρόπος για να αποφευχθεί η κατάσχεση, που θα μπορούσε να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο.

Μερικές χώρες, κυρίως το Βέλγιο, ήθελαν διαβεβαίωση ότι το σχέδιο είναι νομικά ασφαλές. Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ ήταν ο πιο προσεκτικός, καθώς η χώρα του θα επωμιζόταν το βάρος τυχόν νομικών ενεργειών της Ρωσίας.

Μετά τη σύνοδο, η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσπάθησε να καθησυχάσει τις διστακτικές χώρες, λέγοντας ότι τα κεφάλαια δεν θα κατασχεθούν και ότι «οι κίνδυνοι πρέπει να μοιραστούν σε ευρύτερους ώμους». Ωστόσο, αυτό δεν ήταν ακόμη αρκετό. Η επόμενη σύνοδος αργότερα αυτόν τον μήνα μπορεί να είναι η «ημέρα αποφάσεων», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Οι ηγέτες υπενθυμίζουν στην Επιτροπή: Εμείς αποφασίζουμε για την άμυνα

Οι δύο ώρες που είχαν προγραμματιστεί για κοινή άμυνα διήρκησαν τελικά τέσσερις, καθώς οι συζητήσεις ξεπέρασαν τα προκαθορισμένα θέματα.

Παρά την γενική αποδοχή των προτάσεων της Επιτροπής, οι ηγέτες επέμειναν ότι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται να γίνονται πιο συχνά συναντήσεις των υπουργών Άμυνας των 27 κρατών μελών με την ανώτατη διπλωμάτη της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Η ΕΕ χρειάζεται ακόμα να ορίσει λεπτομέρειες για τον λεγόμενο «τοίχο drones», ο οποίος δεν βρήκε συμφωνία στη σύνοδο. Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα πρόκειται για «ένα σύστημα αντι-drone που θα μπορεί να εντοπίζει, να παρεμβαίνει και, αν χρειαστεί, να εξουδετερώνει».

Μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία εξέφρασαν σκεπτικισμό για έναν τοίχο drones που θα διαχειρίζεται η Επιτροπή, ενώ οι νότιες χώρες προωθούν ένα ευρύτερο σύστημα που θα προστατεύει και τα σύνορά τους.

Ο Μερτς δεν κατάφερε να επιβάλει την ατζέντα του

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ήθελε να θέσει ως κύριο θέμα την ανταγωνιστικότητα, αλλά απέτυχε.

«Θα έχουμε δύο βασικά θέματα: την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τα υπερβολικά υψηλά επίπεδα κανονισμών στην Ευρώπη, και δυστυχώς θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε κατά την άφιξή του στην Κοπεγχάγη.

Φαίνεται ότι δεν είχε μελετήσει το επίσημο πρόγραμμα, που περιλάμβανε μια συνεδρία για την άμυνα και μια για την Ουκρανία. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι κατάλαβαν ότι το μήνυμά του απευθυνόταν κυρίως στο γερμανικό κοινό, δεδομένης της πίεσης να αναμορφώσει την οικονομία και να εφαρμόσει τις υποσχέσεις του.

Οι βασιλικές προσκλήσεις υπερισχύουν όλων

Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με δείπνο προσκεκλημένων από τη δανική βασιλική οικογένεια στις 19:00 ακριβώς.

Η προγραμματισμένη συνάντηση προσέθεσε πίεση χρόνου, αλλά η συνεδρία για ασφάλεια και άμυνα διήρκησε τελικά τέσσερις ώρες, καθώς οι ηγέτες ξεπέρασαν τα προκαθορισμένα σημεία και απάντησαν αυθόρμητα.

Μόνο η φον ντερ Λάιεν, ο Κόστα και η Φρέντρικσεν επέστρεψαν για ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όλοι οι ηγέτες θέλουν λόγο για την είσοδο νέων μελών

Η πρόταση του Κόστα για γρήγορη ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ δεν πέρασε.

Η ιδέα ήταν να ξεκινήσουν επίσημες συνομιλίες με πλειοψηφία προσώπων αντί για ομόφωνη έγκριση, αλλά η πρόταση μπλοκαρίστηκε από τον Ούγγρο πρωθυπουργό Ορμπάν και άλλες χώρες, όπως Γαλλία, Ολλανδία και Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Ορμπάν ήταν ένας από τους λίγους που συζήτησαν την πρόταση — και το έκανε για να την απορρίψει.

Με πληροφορίες από POLITICO