Μόσχα: Δεν είμαστε πιο κοντά στην ειρήνη μετά την Αλάσκα – Η Ευρώπη ενθαρρύνει την Ουκρανία να συνεχίσει τον πόλεμο

Ευθύνες στην Ευρώπη για τη δυστοκία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία επιρρίπτει εκ νέου το Κρεμλίνο.

Σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής κυβέρησης Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι ενάμιση μήνα μετά τη σύνοδο κορυφής Ρωσίας – ΗΠΑ στην Αλάσκα, ο κόσμος δεν είναι πιο κοντά στην ειρήνη.

Κατήγγειλε επίσης την Ευρώπη ότι είναι ο βασικός παράγοντας που περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις, καθώς, όπως είπε, ενθαρρύνει την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τραπέζι των διαβουλεύσεων και να συνεχίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Απάντηση για Τόμαχοκ

Το Κρεμλίνο διαμήνυσε επίσης ότι η Ρωσία θα δώσει «επαρκή απάντηση» εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδώσουν στην Ουκρανία τους πυραύλους Τόμαχοκ, τοποθετούμενο για πρώτη φορά με τέτοια ένταση στην προοπτική εξοπλισμού του Κιέβου με τους συγκεκριμένους πυραύλους.

Οπως ανέφερε ο Πεσκόφ, η παράδοση των συγκεκριμένων πυραύλων θα σημάνει έναν νέο γύρο έντασης.

Η Ρωσία έχει γνώση των πληροφοριών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν μια τέτοια κίνηση είπε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι εάν οι ΗΠΑ το πράξουν, τότε θα απαιτηθεί απάντηση από τη Ρωσία.

«Εάν αυτό συμβεί, τότε θα πρόκειται για έναν νέο σοβαρό γύρο έντασης που θα απαιτήσει μια επαρκή απάντηση από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Από την άλλη πλευρά, όμως, παραμένει επίσης προφανές ότι δεν υπάρχει μαγική λύση, κανένα μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο που μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων», κατέληξε ο Πεσκόφ.

«Υστερία» η γαλλική επέμβαση στο τάνκερ

Οσον αφορά στην γαλλική επέμβαση σε δεξαμενόπλοιο που θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον λεγόμενο σκιώδη στόλο που εμπλέκεται στο ρωσικό εμπόριο πετρελαίου ο Ντ. Πεσκόφ έκανε λόγο για «υστερία» που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις παγκόσμιες οδούς μεταφοράς ενέργειας.

«Δεν ξέρω τι είδους πετρέλαιο, ποια είναι η προέλευση αυτού του πετρελαίου», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου μιλώντας σε δημοσιογράφους (στα αγγλικά) στο θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας. «Και τι θα συμβεί εάν δεν είναι ρωσικό πετρέλαιο;», διερωτήθηκε.

«Τι θα συμβεί αν η Γαλλία δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις ενεργειακές μεταφορές; Νομίζω ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος αυτής της υστερίας που ανέφερα προηγουμένως».

Σημειωτέον ότι οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τον Κινέζο καπετάνιο ενός δεξαμενόπλοιου, υπόπτου ότι λειτουργεί ως «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη, αφού το ναυτικό επιβιβάστηκε στο πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της δυτικής Γαλλίας.