Ο Ορμπάν σε «διπλωματικό ρινγκ» – Σφοδρές αντιπαραθέσεις με Σουηδία, Κροατία και Πολωνία

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν δεν είναι ακριβώς ντροπαλός — αλλά ακόμη και με τα δικά του «μαχητικά» στάνταρντ, τις τελευταίες εβδομάδες έχει αυξηθεί η δημόσια αντιπαράθεση με άλλους ευρωπαίους ηγέτες.

Πρώτα συγκρούστηκε με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ολφ Κρίστερσον για την εγκληματικότητα στη Σουηδία, ακολούθησε κόντρα με την Κροατία για ενεργειακά ζητήματα και τέλος αντιπαράθεση με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ορμπάν vs Κρίστερσον

Ο Ορμπάν επέκρινε τη Σουηδία για «κατάρρευση της τάξης και της ασφάλειας», αναφέροντας ότι πάνω από 280 ανήλικα κορίτσια συνελήφθησαν για δολοφονία και ότι οι οικογένειες ζουν με φόβο.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Κρίστερσον απάντησε χαρακτηρίζοντας την κριτική «προκλητικά ψεύδη» και αποκαλώντας τον Ορμπάν «απελπισμένο», επισημαίνοντας τα πολιτικά του προβλήματα ενόψει των εκλογών.

Ο Κρίστερσον κέρδισε, αποφεύγοντας το «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» για την τάξη και αντεπιτιθέμενος για τα πολιτικά ζητήματα του Ορμπάν στο εσωτερικό.

Ορμπάν vs Πλένκοβιτς

Η Ουγγαρία αρνείται να μειώσει την εξάρτησή της από ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Όταν η Κροατία προσπάθησε να προωθήσει τον δικό της αγωγό ως εναλλακτική, ο ΥΠΕΞ Πέτερ Σιτζάρτο χαρακτήρισε τη Ζάγκρεμπ «κερδοσκόπο του πολέμου», ενώ ο Ορμπάν υποβάθμισε την κροατική ενεργειακή δυναμικότητα.

Ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς απάντησε με έντονη αντίδραση, χαρακτηρίζοντας την Ουγγαρία «κερδοσκόπο» και την ίδια στιγμή υπερασπιζόμενος την Κροατία. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη συνέχεια στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, και ο Ορμπάν δήλωσε την Κροατία «ιστορικός στρατηγικός εταίρος», προσπαθώντας να «σφραγίσει τη συμφιλίωση».

Παρά την προσπάθεια του Ορμπάν, ο Πλένκοβιτς κέρδισε τη μάχη, χρησιμοποιώντας ακόμη και τα λόγια του Ορμπάν εναντίον του.

Ορμπάν vs Τουσκ

Μετά την ομιλία του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ορμπάν κατηγόρησε τον Τουσκ ότι «παίζει επικίνδυνο παιχνίδι».

Ο Τουσκ υπενθύμισε ότι η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο και αμφισβήτησε ποιανού πλευράς είναι η Ουγγαρία. Ο Ορμπάν απάντησε ότι η μόνη πλευρά που υπερασπίζεται είναι η Ουγγαρία, ενώ ο Τουσκ προσπαθεί να κερδίσει έναν πόλεμο που θεωρεί δικό του.

Καμία πλευρά δεν πέτυχε καθαρό «νοκ-άουτ» και οι δύο υποχώρησαν πριν το «καμπανάκι».

Οι πρόσφατες διπλωματικές αντιπαραθέσεις δείχνουν τον Ορμπάν να επιλέγει επιθετική ρητορική και δημόσιες συγκρούσεις με γειτονικές και ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς πάντοτε να κερδίζει καθαρά. Οι αντιπαραθέσεις με Σουηδία, Κροατία και Πολωνία αναδεικνύουν την τάση του Ορμπάν να υπερασπίζεται την ουγγρική θέση με κάθε κόστος, ενώ συχνά έρχεται αντιμέτωπος με πολιτικές και διπλωματικές δυσκολίες.

