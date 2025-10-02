Ισραήλ: Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την ρίψη ρουκετών κατά της Ασντόντ για την ημέρα του Γιομ Κιπούρ

Η Χαμάς αναλαμβάνει την ευθύνη για την χθεσινοβραδινή ρίψη ρουκετών στην πόλη Ασντόντ, στα νότια παράκτια εδάφη.

Σε ανακοίνωσή της, η στρατιωτική πτέρυγα της τρομοκρατικής οργάνωσης αναφέρει ότι στόχευσε την Ασντόντ «σε απάντηση στη στόχευση αμάχων».

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, πέντε πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη βόρεια Γάζα κατά την επίθεση, με τέσσερις να αναχαιτίζονται από την αεράμυνα και μία να χτυπά ανοιχτή περιοχή.

Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Η επίθεση σημειώθηκε εν μέσω του Γιομ Κιπούρ και καθώς το Ισραηλινό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τον μεγάλο στολίσκο που προσπαθούσε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: Times of Israel