Συριακό Παρατηρητήριο: Απόπειρα «δηλητηρίασης» του Άσαντ στη Μόσχα – Πήρε εξιτήριο τη Δευτέρα από το νοσοκομείο

Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, είχε υποστεί απόπειρα «δηλητηρίασης» στη Μόσχα, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Παρατηρητήριο επικαλέστηκε την Τετάρτη μια «ιδιωτική πηγή», η οποία ανέφερε ότι ο Άσαντ είχε υποστεί δηλητηρίαση και ότι «το κόμμα πίσω από την επίθεση στοχεύει να φέρει σε δύσκολη θέση τη ρωσική κυβέρνηση και να την κατηγορήσει ότι διέπραξε τη δολοφονία του».

Η πηγή ανέφερε ότι ο πρώην πρόεδρος της Συρίας έλαβε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας από νοσοκομείο στα προάστια της Μόσχας και ότι η υγεία του είναι πλέον σταθερή.

Επιβεβαίωσε ότι οι επισκέψεις στον Άσαντ κατά τη διάρκεια της νοσοκομειακής του νοσηλείας επιτρέπονταν μόνο στον αδελφό του, Μαχέρ, και στον πρώην Γενικό Γραμματέα Προεδρικών Υποθέσεων, Μανσούρ Αζάμ.

Η πτώση του Άσαντ

Σε μια ξαφνική εξέλιξη στις 8 Δεκεμβρίου 2024, ο πρώην πρόεδρος της Συρίας αλ-Άσαντ και η οικογένειά του εγκατέλειψαν τη Συρία αφότου οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης ανέλαβαν τον έλεγχο της Δαμασκού, οδηγώντας σε μια ταχεία κατάρρευση των οχυρών του προηγούμενου καθεστώτος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Άσαντ διαμένει στη Μόσχα εδώ και αρκετούς μήνες.

Με πληροφορίες από turkiyetoday