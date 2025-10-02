Πίεση στην Μελόνι να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ μετά τη κατάληψη του στολίσκου

Η Τζόρτζια Μελόνι δέχεται εντεινόμενη πίεση να πάρει πιο σκληρή στάση στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, μετά τη σύλληψη περισσότερων από 20 Ιταλών ακτιβιστών από ισραηλινούς κομάντος.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε όλη την Ιταλία την Τετάρτη το βράδυ, μετά την αναχαίτιση του φιλοπαλαιστινιακού στολίσκου Global Sumud Flotilla, ενός στόλου 41 πλοίων που επιχειρούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Μαζικές διαδηλώσεις, απεργίες και αποκλεισμοί από λιμενεργάτες τις τελευταίες εβδομάδες δείχνουν την έντονη αντίθεση της ιταλικής κοινής γνώμης, ενώ οι δημοσκοπήσεις έδειξαν μεγάλη στήριξη στους ακτιβιστές.

Δύσκολη η θέση της Μελόνι

Η Μελόνι βρίσκεται σε δύσκολη θέση παρά την ισχυρή πολιτική της θέση.

Ενώ άλλες δυτικές και ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, η Μελόνι επιμένει ότι η Ιταλία θα το κάνει μόνο εάν απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι και η Χαμάς βγει από την κυβέρνηση, επιδιώκοντας παράλληλα στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο και πιθανά μέτρα

Η αυξανόμενη εσωτερική πίεση για τη Γάζα θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές, με αντίκτυπο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να εξετάσουν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιβολή δασμών στο Ισραήλ λόγω παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα.

Μέχρι στιγμής η Ιταλία και άλλες ισχυρές χώρες έχουν εμποδίσει την εφαρμογή των μέτρων, αλλά μια αλλαγή θέσης από τη Ρώμη θα μπορούσε να τα προωθήσει.

Η αναχαίτιση του στολίσκου, που είχε τέσσερις Ιταλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης πάνω του, έδωσε νέα ευκαιρία στους εσωτερικούς αντιπάλους να επηρεάσουν τη Μελόνι, ενόψει των εκλογών σε έξι ιταλικές περιφέρειες, όπου υποψήφιοι της αριστεράς προωθούν τα παλαιστινιακά δικαιώματα.

Μαζικές κινητοποιήσεις και απεργίες

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται:

Στη Νάπολη ομάδες υπέρ της Παλαιστίνης έκλεισαν τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Στη Ρώμη περίπου 10.000 άνθρωποι πορεύτηκαν προς τα γραφεία της Μελόνι.

Η μεγαλύτερη ιταλική ένωση CGIL ανακοίνωσε γενική απεργία την Παρασκευή, ενώ λιμενεργάτες στη Γένοβα έκλεισαν τις πύλες πρόσβασης στο λιμάνι.

Ο Μάρκο, 30, λογοθεραπευτής από τη Ρώμη, δήλωσε ότι είναι σημαντικό να δείξουν αλληλεγγύη στη Γάζα και στον στολίσκο. Η Ζόι, 29, τόνισε ότι η κοινωνία των πολιτών είναι στο πλευρό του στολίσκου, παρά την αδράνεια της κυβέρνησης.

Κριτική της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν υπερασπίστηκε την Ιταλία από μια «παράνομη» ισραηλινή επίθεση.

Στη Βουλή, η Έλι Σλέιν, ηγέτιδα του Δημοκρατικού Κόμματος, χαρακτήρισε τη θέση της Μελόνι για αναγνώριση της Παλαιστίνης «κοροϊδία», τονίζοντας ότι η αναγνώριση δεν μπορεί να είναι υπό όρους.

H αντίδραση της Μελόνι

Η Μελόνι ισχυρίστηκε ότι η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται τον στολίσκο και ότι οι απεργίες δεν βοηθούν τους Παλαιστίνιους, αλλά μόνο τους Ιταλούς.

Σε βίντεο στο Facebook προειδοποίησε για «διάφορες ενοχλήσεις» που θα αντιμετωπίσουν οι Ιταλοί πολίτες, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αφορά περισσότερο την Ιταλία παρά την Παλαιστίνη.

Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει τον στολίσκο ανεύθυνο, επειδή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία ειρήνης Ισραήλ-Γάζας που πρότεινε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από POLITICO