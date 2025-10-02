Πακιστάν: Οκτώ νεκροί σε διαδηλώσεις στο Κασμίρ

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τέσσερις ημέρες βίαιων διαδηλώσεων στο Κασμίρ που ελέγχεται από το Πακιστάν, δήλωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι την Πέμπτη, και ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ συγκρότησε μια επιτροπή ανώτερων αξιωματούχων για την επίλυση των συνεχιζόμενων συγκρούσεων.

Μέχρι στιγμής, μόνο περιορισμένες πληροφορίες έχουν φτάσει στον έξω κόσμο σχετικά με την πλήρη έκταση των διαδηλώσεων, οι οποίες ξέσπασαν όταν χιλιάδες άνθρωποι από κοντινές πόλεις συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα της περιοχής Μουζαφαραμπάντ τη Δευτέρα.

Οι αρχές έκτοτε έχουν διακόψει τις τηλεφωνικές συνδέσεις και την πρόσβαση στο διαδίκτυο στην περιοχή, όπου ο έλεγχος μοιράζεται μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, οι οποίες αμφισβητούν την περιοχή από τότε που σχηματίστηκαν οι δύο χώρες το 1947.

Φωτογραφίες από το Μουζαφαραμπάντ έδειχναν αστυνομικούς των ΜΑΤ να κάνουν χρήση δακρυγόνων σε μια γέφυρα την Τετάρτη.

Κλειστά από τη Δευτέρα επιχειρήσεις, σχολεία, μεταφορές

Τρεις αστυνομικοί και πέντε πολίτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι ασφαλείας στην Ισλαμαμπάντ. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας δεν έχουν υποχωρήσει από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις τη Δευτέρα.

Οι επιχειρήσεις, τα σχολεία και οι μεταφορές απεργούν σε απάντηση στις διαδηλώσεις και έχουν κλείσει σε μεγάλα τμήματα της περιοχής τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με τους αξιωματούχους και τα ρεπορτάζ της πακιστανικής τηλεόρασης.

Ο Σαρίφ συγκρότησε μια επιτροπή πολιτικών για να διερευνήσει τις συγκρούσεις και κάλεσε τους διαδηλωτές να ξεκινήσουν συνομιλίες, ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του.

«Η κυβέρνηση είναι πάντα έτοιμη να επιλύσει τα προβλήματα των αδελφών μας από το Κασμίρ», είπε.

Ένα μέλος της επιτροπής, ο υπουργός Σχεδιασμού Αχσάν Ικμπάλ, δήλωσε ότι ελπίζει «ότι θα επιλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα μέσω διαπραγματεύσεων».

Αντίθεση στα προνόμια

Ο Shaukat Nawaz Mir, ο οποίος ηγείται μιας συμμαχίας ομάδων για τα πολιτικά δικαιώματα του Κασμίρ, είχε δηλώσει πριν από τις διαμαρτυρίες ότι οι διοργανωτές αντιτίθενται στα προνόμια και τα προνόμια που απολαμβάνουν οι πολιτικοί, οι γραφειοκράτες και άλλοι κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της περιοχής.

«Όταν λέμε ότι χρειαζόμαστε φάρμακα στα νοσοκομεία, αυτοί (οι αρχές) λένε ότι δεν έχουν κεφάλαια, αλλά έχουν χρήματα για έναν πολυτελή τρόπο ζωής», δήλωσε στο The Kashmir Link, ένα τοπικό ειδησεογραφικό κανάλι του YouTube.

Το άλλο κύριο παράπονο είναι οι έδρες στο τοπικό νομοθετικό σώμα του Κασμίρ που έχουν κρατηθεί για εκπροσώπους από άλλα μέρη του Πακιστάν, τις οποίες οι ακτιβιστές του Κασμίρ λένε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση ή την ανατροπή περιφερειακών κυβερνήσεων.

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια παρόμοιων συγκρούσεων πέρυσι, πριν ο Σαρίφ εγκρίνει μια επιχορήγηση 24 δισεκατομμυρίων ρουπιών (86 εκατομμύρια δολάρια) για να βοηθήσει στην ικανοποίηση των περισσότερων αιτημάτων τους, τα οποία περιελάμβαναν επιδοτήσεις για τις τιμές του αλεύρου και του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πηγή: Reuters