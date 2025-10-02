Ζελένσκι: Στην Ουκρανία επιστρέφουν 185 στρατιώτες και 20 πολίτες σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία

Η Ουκρανία έφερε πίσω στην πατρίδα 185 μέλη του στρατού και 20 πολίτες στην τελευταία ανταλλαγή κρατουμένων με τη Ρωσία, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι περισσότεροι βρίσκονται σε αιχμαλωσία από το 2022 και τώρα είναι επιτέλους σπίτι τους», δήλωσε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες ανδρών τυλιγμένων με ουκρανικές εθνικές μπλε και κίτρινες σημαίες. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία έχει φέρει πίσω στην πατρίδα πάνω από 7.000 ανθρώπους, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Φέρνουμε πίσω στην πατρίδα 185 υπερασπιστές μας από τη ρωσική αιχμαλωσία. Εκατόν ογδόντα τρεις είναι στρατιώτες και λοχίες, και δύο είναι αξιωματικοί. Είναι πολεμιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνοφρουράς και της Κρατικής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής. Παράλληλα με τους υπερασπιστές μας, επιστρέφουν επίσης πολίτες – 20 από τους ανθρώπους μας. Όλοι σίγουρα θα λάβουν όλη την υποστήριξη που χρειάζονται.

Οι πολεμιστές μας ήταν στη Μαριούπολη και την Αζόφσταλ, καθώς και στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε αιχμαλωσία από το 2022 και τώρα είναι επιτέλους σπίτι τους.

Ευχαριστούμε όλους όσους κάνουν δυνατές αυτές τις ανταλλαγές. Από την έναρξη της πλήρους εισβολής, έχουμε ήδη φέρει πίσω πάνω από 7.000 ανθρώπους μας. Πρέπει να φέρουμε πίσω όλους και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό κάθε μέρα».