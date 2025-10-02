Η Μόσχα προειδοποιεί με «επαρκή απάντηση» εάν η Ουκρανία αποκτήσει πυραύλους Τόμαχοκ

Η Ρωσία θα δώσει επαρκή απάντηση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδώσουν στην Ουκρανία τους πυραύλους Τόμαχοκ, διαμηνύει το Κρεμλίνο τοποθετούμενο για πρώτη φορά με τέτοια ένταση στην προοπτική παράδοσης των συγκεκριμένων πυραύλων από την Ουάσινγκτον στο Κίεβο.

Επιπλέον, το Κρεμλίνο, διά του εκπροσώπου του, ανέφερε ότι η παράδοση των συγκεκριμένων πυραύλων θα σημάνει έναν νέο γύρο έντασης.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει γνώση των πληροφοριών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν μια τέτοια κίνηση. Πρόσθεσε δε ότι εάν το πράξουν, τότε θα απαιτηθεί απάντηση από τη Ρωσία.

«Εάν αυτό συμβεί, τότε θα πρόκειται για έναν νέο σοβαρό γύρο έντασης που θα απαιτήσει μια επαρκή απάντηση από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Από την άλλη πλευρά, όμως, παραμένει επίσης προφανές ότι δεν υπάρχει μαγική λύση, κανένα μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο που μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων», κατέληξε ο Πεσκόφ.