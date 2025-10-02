Σουηδία: Ο πρωθυπουργός Κρίστερσον συζήτησε με τον Ζελένσκι για την αποστολή μαχητικών Gripen στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ούλφ Κρίστερσον, δήλωσε σήμερα ότι συζήτησαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη Saab, στη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη.

«Συζητήσαμε τη συνεχιζόμενη συνεργασία για την ανάπτυξη της μελλοντικής άμυνας της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της αεράμυνας, και το ενδιαφέρον της Ουκρανίας για τα μαχητικά Gripen», δήλωσε ο Κρίστερσον στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η Σουηδία έχει συζητήσει το ενδεχόμενο αποστολής μαχητικών αεροσκαφών Gripen στην Ουκρανία και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να το πράξει.

Πηγή: Reuters