Ισραηλινά ΜΜΕ: Η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει, ίσως και σήμερα, θετικά στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αλλά με κάποιες τροποποιήσεις

Άραβες μεσολαβητές έχουν πραγματοποιήσει παραγωγικές συνομιλίες με τη Χαμάς σχετικά με το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και μια απάντηση από την τρομοκρατική ομάδα θα μπορούσε να έρθει ακόμη και σήμερα, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις στους Times of Israel.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δίνει στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει και ότι υπάρχει μικρό περιθώριο για πρόσθετες διαπραγματεύσεις.

«Τροποποιήσεις» θα ζητήσει η Χαμάς

Η πηγή διευκρινίζει ότι ενώ η απάντηση της Χαμάς θα είναι «θετική», θα ζητήσει αρκετές τροποποιήσεις στην ισραηλινή πρόταση, παρόμοια με τον τρόπο που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατάφερε να κάνει αλλαγές τις ημέρες που προηγήθηκαν της δημοσίευσης του σχεδίου.

Η πηγή προσθέτει ότι το ίδιο το Κατάρ έχει έρθει σε επαφή με τις ΗΠΑ σχετικά με την τροποποίηση τμημάτων του σχεδίου.

Ένας Άραβας διπλωμάτης από μία από τις μεσολαβούσες χώρες δήλωσε στους Times of Israel νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ ήταν αναστατωμένα για τις αλλαγές που οι ΗΠΑ επέτρεψαν στον Νετανιάχου να κάνει την τελευταία στιγμή, ιδίως εκείνες που επιβραδύνουν και περιορίζουν την ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα και εκείνες που αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς, η οποία αποτελεί κόκκινη γραμμή για την ομάδα.

