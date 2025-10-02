Logo Image

Ισραηλινά ΜΜΕ: Η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει, ίσως και σήμερα, θετικά στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αλλά με κάποιες τροποποιήσεις

Κόσμος

Ισραηλινά ΜΜΕ: Η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει, ίσως και σήμερα, θετικά στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αλλά με κάποιες τροποποιήσεις

REUTERS/Ramadan Abed/File Photo

Τι δήλωσε πηγή αναφορικά με τη στάση της τρομοκρατικής ομάδας

Άραβες μεσολαβητές έχουν πραγματοποιήσει παραγωγικές συνομιλίες με τη Χαμάς σχετικά με το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και μια απάντηση από την τρομοκρατική ομάδα θα μπορούσε να έρθει ακόμη και σήμερα, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις στους Times of Israel.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δίνει στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει και ότι υπάρχει μικρό περιθώριο για πρόσθετες διαπραγματεύσεις.

«Τροποποιήσεις» θα ζητήσει η Χαμάς

Η πηγή διευκρινίζει ότι ενώ η απάντηση της Χαμάς θα είναι «θετική», θα ζητήσει αρκετές τροποποιήσεις στην ισραηλινή πρόταση, παρόμοια με τον τρόπο που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατάφερε να κάνει αλλαγές τις ημέρες που προηγήθηκαν της δημοσίευσης του σχεδίου.

Η πηγή προσθέτει ότι το ίδιο το Κατάρ έχει έρθει σε επαφή με τις ΗΠΑ σχετικά με την τροποποίηση τμημάτων του σχεδίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Ένας Άραβας διπλωμάτης από μία από τις μεσολαβούσες χώρες δήλωσε στους Times of Israel νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ ήταν αναστατωμένα για τις αλλαγές που οι ΗΠΑ επέτρεψαν στον Νετανιάχου να κάνει την τελευταία στιγμή, ιδίως εκείνες που επιβραδύνουν και περιορίζουν την ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα και εκείνες που αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς, η οποία αποτελεί κόκκινη γραμμή για την ομάδα.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube