Washington Post: «Ανιχνευτές ψεύδους» για χιλιάδες υπαλλήλους του Πενταγώνου

Από «ανιχνευτές ψεύδους» θα περνάνε χιλιάδες υπάλληλοι, αλλά και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στο Πεντάγωνο, καθώς ο υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ θέλει να τους αποτρέψει πιθανούς πληροφοριοδότες να δημοσιοποιούν απόρρητες πληροφορίες, σύμφωνα με την Washington Post.

Ένα προσχέδιο κανονισμού ορίζει ότι όλο το στρατιωτικό προσωπικό, οι πολιτικοί υπάλληλοι και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο Γραφείο του Υπουργού Άμυνας και στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων, υποχρεούνται να υπογράψουν συμφωνία εμπιστευτικότητας που «απαγορεύει την δημοσιοποίηση μη δημόσιων πληροφοριών χωρίς άδεια ή μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας». Η διαδικασία αυτή επηρεάζει περίπου 5.000 υπαλλήλους.

Ο αυτοαποκαλούμενος και «υπουργός Πολέμου», σχεδιάζει να εισαγάγει τυχαία τεστ με ανιχνευτές ψεύδους για πολλούς υπαλλήλους στο Πεντάγωνο, γράφει η αμερικανική εφημερίδα.

Στο ρεπορτάζ της, η Washington Post επικαλείται δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αλλά και έγγραφα του Πενταγώνου, που έχει στη διάθεσή της.

Ένα άλλο έγγραφο περιγράφει ένα πρόγραμμα για τυχαίους ελέγχους με ανιχνευτή ψεύδους σε αξιωματούχους.

Τα έγγραφα δεν διευκρινίζουν ποιος θα πρέπει να υποβάλλεται σε αυτούς τους ελέγχους. Σύμφωνα με την Washington Post, αυτό υποδηλώνει ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλους, από στρατηγούς τεσσάρων αστέρων έως διοικητικούς βοηθούς.

Οι προσπάθειες αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ και του Πενταγώνου για την απομάκρυνση αξιωματούχων που δεν θεωρούνται απολύτως έμπιστοι ή που διαρρέουν πληροφορίες σε δημοσιογράφους.

Διαψεύδει το Πεντάγωνο

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις νέες προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές. Σε ένα email, δήλωσε ότι η αναφορά της εφημερίδας ήταν «αναληθής και ανεύθυνη».