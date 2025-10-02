Οργισμένη η αντιπολίτευση απειλεί τον Γάλλο πρωθυπουργό για ασαφή σχέδια προϋπολογισμού καθώς πλησιάζουν οι απεργίες

Τα γαλλικά συνδικάτα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης χάνουν την υπομονή τους με τον νέο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί και την απόφασή του να παραμείνει σιωπηλός σχετικά με τα σχέδιά του για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Τρεις εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και λιγότερο από μία εβδομάδα πριν κατατεθεί το προσχέδιο προϋπολογισμού στη Βουλή, ο Λεκορνί δεν έχει ακόμη προσφέρει δημόσια κάποια σαφή εικόνα για τις δαπάνες του ούτε στα μέσα ενημέρωσης, ούτε στους συνδικαλιστές — των οποίων τα μέλη θα απεργήσουν την Πέμπτη — ούτε στους πολιτικούς αρχηγούς.

Η αντιπολίτευση σηκώνει τους τόνους

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης απειλούν να «ρίξουν» την κυβέρνηση λόγω της παρατεταμένης σιωπής του πρωθυπουργού.

«Αν δεν αλλάξει τίποτα, το αποτέλεσμα είναι ήδη γνωστό… Αυτή η κυβέρνηση θα πέσει», δήλωσε ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ.

Παράλληλα, ο Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι απλώς προσπαθεί να «αγοράσει χρόνο» καθυστερώντας τις ανακοινώσεις.

Συνδικάτα σε απεργιακό μέτωπο

Οι συνδικαλιστές, που επανειλημμένα έχουν κατηγορήσει τον Λεκορνί ότι αγνοεί τα αιτήματά τους, θα κατέβουν την Πέμπτη σε δεύτερη γενική απεργία μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Η πρώτη του κιόλας ημέρα ως πρωθυπουργός συνέπεσε με το κίνημα «μπλοκάρουμε τα πάντα», το οποίο τελικά δεν υλοποιήθηκε.

Παρά την αδύναμη κοινοβουλευτική του θέση και το χαμηλό ποσοστό αποδοχής (μόλις το ένα τρίτο της κοινής γνώμης), ο Λεκορνί φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση, κυρίως με τους Σοσιαλιστές, οι οποίοι δείχνουν πρόθυμοι να συζητήσουν.

Οι διαπραγματεύσεις και οι «κόκκινες γραμμές»

Ένας υψηλόβαθμος Σοσιαλιστής βουλευτής δήλωσε στο POLITICO ότι το κόμμα «ειλικρινά θέλει να φτάσει σε συμφωνία» για να αποφευχθεί μια τρίτη κυβερνητική κατάρρευση σε λιγότερο από έναν χρόνο, αλλά τόνισε πως κάθε συμφωνία θα απαιτούσε από τον Λεκορνί και τον πρόεδρο Μακρόν να αποδεχθούν «συμβολικές ήττες».

Οι Σοσιαλιστές ζητούν την υιοθέτηση του «φόρου Ζουκμάν» και την επαναφορά της συζήτησης για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2023. Ο Φορ ξεκαθάρισε ότι χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το σχέδιο Μπαϊρού, θα καταψηφίσει ξανά την κυβέρνηση.

Ο Λεκορνί έχει απορρίψει τον φόρο Ζουκμάν, αναγνωρίζει όμως την ανάγκη για δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Στη Le Parisien αποκάλυψε ότι στόχος του είναι με τον προϋπολογισμό του 2026 να μειώσει το έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ, από 5,4% που προβλέπεται για φέτος.

Με πληροφορίες από POLITICO