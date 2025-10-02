Σκοτ Μπέσεντ: Η Αργεντινή αποτελεί έναν «φάρο» στο Δυτικό Ημισφαίριο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την Αργεντινή ως «φάρο» στο Δυτικό Ημισφαίριο και θέλουν να αποφύγουν ένα ακόμη αποτυχημένο κράτος, όπως η Βενεζουέλα, στην περιοχή, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διατήρησαν στρατηγικά συμφέροντα στο Δυτικό Ημισφαίριο τις τελευταίες δεκαετίες και τώρα έχουν την ευκαιρία να υποστηρίξουν την Αργεντινή, δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο CNBC.

Επαίνεσε τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι λέγοντας ότι έκανε «φανταστική δουλειά» και είπε ότι ήταν σίγουρος ότι ο δεξιός ηγέτης θα τα πάει καλά στις επερχόμενες εκλογές.

«Τώρα η Αργεντινή είναι ένας φάρος εκεί κάτω. Και υπάρχει τώρα η ευκαιρία να ακολουθήσουν πολλές άλλες χώρες – Βολιβία, Ισημερινός, νομίζω Κολομβία – μετά τις εκλογές. Αυτό που δεν θέλετε λοιπόν είναι αυτά τα αποτυχημένα οικονομικά μοντέλα», είπε ο Μπέσεντ.

Η Αργεντινή ψηφίζει στις 26 Οκτωβρίου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες το δεξιό κόμμα του Μιλέι στοχεύει να κερδίσει έδρες για να ενισχύσει τη μειοψηφική του θέση.

«Αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ, για να είμαστε σαφείς: Τους δίνουμε μια γραμμή ανταλλαγής. Δεν βάζουμε χρήματα στην Αργεντινή, εντάξει;» είπε ο Μπέσεντ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Μιλέι σε δύο εβδομάδες, δήλωσε η Αργεντινή την Τρίτη, καθώς ο Μιλέι επιδιώκει να εξασφαλίσει μια γραμμή ανταλλαγής πιστώσεων από τις ΗΠΑ, η οποία έχει ενοχλήσει ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, καθώς το νοτιοαμερικανικό έθνος εκχώρησε δισεκατομμύρια δολάρια σε σόγια στην Κίνα.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο»

Ο Μπέσεντ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X την Πέμπτη ότι ανυπομονεί να συναντηθεί με την ομάδα του υπουργού Οικονομίας της Αργεντινής, Λουίς Καπούτο, στην Ουάσινγκτον για να προωθήσει τις συζητήσεις σχετικά με τις επιλογές οικονομικής στήριξης.

«Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είναι πλήρως προετοιμασμένο να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις», ανέφερε ο Μπέσεντ στην ανάρτησή του.

Πηγή: Reuters