Logo Image

Σκοτ Μπέσεντ: Η Αργεντινή αποτελεί έναν «φάρο» στο Δυτικό Ημισφαίριο

Κόσμος

Σκοτ Μπέσεντ: Η Αργεντινή αποτελεί έναν «φάρο» στο Δυτικό Ημισφαίριο

REUTERS/Al Drago/File Photo

Επαίνεσε τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι λέγοντας ότι έκανε «φανταστική δουλειά»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την Αργεντινή ως «φάρο» στο Δυτικό Ημισφαίριο και θέλουν να αποφύγουν ένα ακόμη αποτυχημένο κράτος, όπως η Βενεζουέλα, στην περιοχή, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διατήρησαν στρατηγικά συμφέροντα στο Δυτικό Ημισφαίριο τις τελευταίες δεκαετίες και τώρα έχουν την ευκαιρία να υποστηρίξουν την Αργεντινή, δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο CNBC.

Επαίνεσε τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι λέγοντας ότι έκανε «φανταστική δουλειά» και είπε ότι ήταν σίγουρος ότι ο δεξιός ηγέτης θα τα πάει καλά στις επερχόμενες εκλογές.

«Τώρα η Αργεντινή είναι ένας φάρος εκεί κάτω. Και υπάρχει τώρα η ευκαιρία να ακολουθήσουν πολλές άλλες χώρες – Βολιβία, Ισημερινός, νομίζω Κολομβία – μετά τις εκλογές. Αυτό που δεν θέλετε λοιπόν είναι αυτά τα αποτυχημένα οικονομικά μοντέλα», είπε ο Μπέσεντ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Αργεντινή ψηφίζει στις 26 Οκτωβρίου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες το δεξιό κόμμα του Μιλέι στοχεύει να κερδίσει έδρες για να ενισχύσει τη μειοψηφική του θέση.

«Αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ, για να είμαστε σαφείς: Τους δίνουμε μια γραμμή ανταλλαγής. Δεν βάζουμε χρήματα στην Αργεντινή, εντάξει;» είπε ο Μπέσεντ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Μιλέι σε δύο εβδομάδες, δήλωσε η Αργεντινή την Τρίτη, καθώς ο Μιλέι επιδιώκει να εξασφαλίσει μια γραμμή ανταλλαγής πιστώσεων από τις ΗΠΑ, η οποία έχει ενοχλήσει ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, καθώς το νοτιοαμερικανικό έθνος εκχώρησε δισεκατομμύρια δολάρια σε σόγια στην Κίνα.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο»

Ο Μπέσεντ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X την Πέμπτη ότι ανυπομονεί να συναντηθεί με την ομάδα του υπουργού Οικονομίας της Αργεντινής, Λουίς Καπούτο, στην Ουάσινγκτον για να προωθήσει τις συζητήσεις σχετικά με τις επιλογές οικονομικής στήριξης.

«Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είναι πλήρως προετοιμασμένο να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις», ανέφερε ο Μπέσεντ στην ανάρτησή του.

Πηγή: Reuters 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube