ΟΗΕ για Αϊτή: Περισσότεροι από 16.000 νεκροί σε βιαιότητες από το 2022

Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2022 στην Αϊτή, μια χώρα που μαστίζεται από τη βία μεταξύ συμμοριών, όπως δήλωσε σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, προειδοποιώντας ότι χωρίς διεθνή στήριξη «ίσως τα χειρότερα να έπονται».

«Το τίμημα σε ανθρωπιστικό επίπεδο είναι φρικτό: το ήμισυ του πληθυσμού, δηλαδή έξι εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων 3,3 εκατ. παιδιά, έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ, ενώπιον του Συμβουλίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Γενεύη.

Η Αϊτή, η πιο φτωχή χώρα της Αμερικής, έχει γονατίσει από τις συμμορίες που κατηγορούνται για δολοφονίες, βιασμούς και απαγωγές.

Εν μέσω χρόνιας πολιτικής αστάθειας, αριθμός ρεκόρ σχεδόν 1,3 εκατ. ανθρώπων έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας λόγω των συμμοριών, είχε ανακοινώσει ο ΟΗΕ τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περισσότερα από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βιαιότητες στην Αϊτή το πρώτο εξάμηνο του 2025.

«Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 7.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικά ένοπλης βίας από την 1η Ιανουαρίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία αρχίσαμε να παρακολουθούμε τη βία των συμμοριών», δήλωσε ο Τουρκ.

Ο ίδιος χαιρέτισε το πράσινο φως που έδωσε την Τρίτη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη μετατροπή της πολυεθνικής αποστολής που στηρίζει την αστυνομία της Αϊτής σε μια πιο ισχυρή δύναμη κατά των συμμοριών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι βιαιότητες.

Η νέα δύναμη θα συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός «γραφείου υποστήριξης του ΟΗΕ», όπως πρότεινε εδώ και αρκετούς μήνες ο γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες.

Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των βιαιοτήτων από τις συμμορίες που ελέγχουν σχεδόν το σύνολο της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, το Συμβούλιο είχε εγκρίνει το 2023 τη δημιουργία μια πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας (MMAS), υπό την ηγεσία της Κένυας, για να βοηθήσει την αστυνομία της Αϊτής. Αλλά υποστελεχωμένη, υποχρηματοδοτημένη και με μόνο 1.000 αξιωματικούς σε σχέση με τους 2.500 που θα έπρεπε να έχει, τα αποτελέσματα της είναι μέτρια.

Ο Τουρκ ζήτησε οι προσπάθειες με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας στη χώρα να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για «σπιράλ βίας» μεταξύ των συμμοριών, του πληθυσμού και των δυνάμεων ασφαλείας.

Χρήση drones με εκρηκτικά από την κυβέρνηση

«Από τον Μάρτιο, η κυβέρνηση έχει εντείνει τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) με εκρηκτικά σε επιχειρήσεις κατά συμμοριών στο Πορτ-ο-Πρενς. Έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, τα πλήγματα με drones είχαν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 550 ανθρώπων, εκ των οποίων 11 παιδιών», δήλωσε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι η πλειονότητα των πληγμάτων είναι πιθανόν παράνομα.

Επιπλέον, «οι ειδικές μονάδες της αστυνομίας έχουν εκτελέσει με συνοπτικές διαδικασίες φέτος 174 ανθρώπους», με την υποψία ότι έχουν σχέσεις με συμμορίες, πρόσθεσε. Χαρακτήρισε επίσης «βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ομάδες αυτοάμυνας και πλήθη που σχηματίστηκαν αυθόρμητα σκότωσαν περισσότερα από 500 φερόμενα ως μέλη συμμορίων φέτος –με την υποτιθέμενη στήριξη των αστυνομικών».

Πηγή: ΑΜΠΕ