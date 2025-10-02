Logo Image

Επίθεση στο Μάντσεστερ: Η πρώτη φωτογραφία του δράστη ζωσμένου με εκρηκτικά

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στη δυτική πλευρά της συναγωγής του Heaton Park.

Τον δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στην Εβραϊκή Συναγωγή στο Μάντσεστερ φαίνεται πράγματι να περιγράφει η εικόνα που είδε πριν από λίγο το φως της δημοσιότητας σε διάφορους λογαριασμούς στα social media.

Οπως επιβεβαίωσε το BBC Verify η φωτογραφία που φέρεται να δείχνει τον δράστη της επίθεσης τραβήχτηκε όντως έξω από την περίφραξη του τόπου της επίθεσης.

Η εμφάνιση του ατόμου – φαλακρός με γενειάδα, σκούρα ρούχα, και τα ύποτπτα λευκά αντικείμενα γύρω από τη μέση του – ταιριάζει με εκείνη ενός άνδρα που φαίνεται να πυροβολείται από την αστυνομία στην ίδια τοποθεσία σε επαληθευμένο βίντεο από τον τόπο της επίθεσης.

Επιπλέν βίντεο που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αστυνομικούς να πυροβολούν και να σκοτώνουν τον ύποπτο.

Δύο αστυνομικοί ακούγονται να φωνάζουν μέσα στη Συναγωγή «μείνετε μέσα, μείνετε μέσα», λίγο μετά τους πυροβολισμούς. Ενας συνάδελφός του προσπαθεί να απομακρύνει τον κόσμο, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί φωνάζουν: «Έχει βόμβα, φύγετε. Γυρίστε πίσω».

Το βίντεο δείχνει ανθρώπους να προσπαθούν να ξεφύγουν, ενώ φαίνεται να κείτεται ακίνητος στο πάτωμα μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Δύο νεκροί

Από την επίθεση με (με χρήση μαχαιριπύ αλλά και αυτοκινήτου) έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.   Τα θύματα φέρεται να χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο, καθώς οδηγός έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζούς.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 4 τραυματίες.

Το περιστατικό συνέβη στο προάστιο Κράμπσολ, στο βόρειο Μάντσεστερ.

Κατά πληροφορίες του BBC, ένα άτομο φέρει τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο.

Ένας εκ των τραυματιών είναι φύλακας, σύμφωνα με το BBC.

Ο δράστης δέχθηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς

Ο δράστης δέχθηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς και κατά πληροφορίες είναι και αυτός νεκρός.

Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική από την αστυνομία.

Αποκλείστηκε η περιοχή

Η οδός Μίντλετον έχει κλείσει μεταξύ της οδού Γουίλτον και της οδού Κράμπσαλ, μετέδωσε η εφημερίδα Manchester Evening News, προσθέτοντας ότι έχει σχηματιστεί αστυνομικός κλοιός.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν και ασθενοφόρα, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και σύμφωνα με βρετανική κυβερνητική πηγή, θα συντομεύσει την παραμονή στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη για να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση της επιτροπής έκτακτης ανάγκης στο Λονδίνο σήμερα το απόγευμα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την ημέρα του Γιομ Κιπούρ – την πιο ιερή ημέρα του χρόνου στο εβραϊκό θρησκευτικό ημερολόγιο.

Εικόνες από το σημείο

Φωτ. REUTERS/Phil Noble
Φωτ. REUTERS/Phil Noble
Φωτ. REUTERS/Phil Noble
Φωτ. REUTERS/Phil Noble
Φωτ. REUTERS/Phil Noble
Φωτ. REUTERS/Phil Noble
Φωτ. REUTERS/Phil Noble
Φωτ. REUTERS/Phil Noble
Φωτ. REUTERS/Phil Noble

