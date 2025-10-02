Κωνσταντινούπολη: Σεισμός 5 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Αισθητός στη βορειοδυτική Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).
Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 5,2 Ρίχτερ.
Βάσει μαρτυριών στο EMSC, η δόνηση έγινε αισθητή σε όλη τη βορειοδυτική Τουρκία.
Τα κτίρια της Κωνσταντινούπολης σείστηκαν από τον σεισμό.
#Earthquake (#deprem) M5.2 occurred 21 km S of #Marmaraereğlisi (#Turkey) 5 min ago (local time 14:55:04).
https://t.co/QMSpuj6Z2H
https://t.co/fu9litk9DA
https://t.co/DKyTDk0YGD pic.twitter.com/DMgP1HT1tD
— EMSC (@LastQuake) October 2, 2025
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τσόρλου.
Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 13 χιλιόμετρα.