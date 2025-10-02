Κωνσταντινούπολη: Σεισμός 5 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Αισθητός στη βορειοδυτική Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 5,2 Ρίχτερ.

Βάσει μαρτυριών στο EMSC, η δόνηση έγινε αισθητή σε όλη τη βορειοδυτική Τουρκία.

Τα κτίρια της Κωνσταντινούπολης σείστηκαν από τον σεισμό.

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τσόρλου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 13 χιλιόμετρα.