Ζαχάροβα: Οι «παράνομες» κυρώσεις κατά του Ιράν επιδεινώνουν την κρίση για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Η Ρωσία δήλωσε την Πέμπτη ότι η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν ήταν μια παράνομη ενέργεια, καθοδηγούμενη από ευρωπαϊκές δυνάμεις που επιδείνωσαν την κρίση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η επαναφορά των κυρώσεων ήταν αποτέλεσμα «χειραγώγησης» από τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

«Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα… είναι νομικά άκυρα και δεν μπορούν να επιβάλουν καμία νομική υποχρέωση σε άλλα κράτη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Επαναφορά κυρώσεων από τον ΟΗΕ

Τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν τις κυρώσεις στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα στις 27 Σεπτεμβρίου, μετά από μια διαδικασία γνωστή ως snapback, η οποία ενεργοποιήθηκε από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες.

Το Ιράν θα υποβληθεί εκ νέου σε εμπάργκο όπλων και σε απαγόρευση όλων των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού και επανεπεξεργασίας ουρανίου, καθώς και οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα.

Η Τεχεράνη, η οποία αρνείται οποιαδήποτε πρόθεση κατασκευής πυρηνικών όπλων, έχει προειδοποιήσει ότι η κίνηση θα αντιμετωπίσει σκληρή αντίδραση.

Η Ρωσία έχει στενές σχέσεις με το Ιράν, υποστηρίζει το δικαίωμά του στην ειρηνική πυρηνική ενέργεια και καταδίκασε τους βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Πηγή: Reuters