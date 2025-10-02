Logo Image

Ζαχάροβα: Οι «παράνομες» κυρώσεις κατά του Ιράν επιδεινώνουν την κρίση για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Κόσμος

Ζαχάροβα: Οι «παράνομες» κυρώσεις κατά του Ιράν επιδεινώνουν την κρίση για το πυρηνικό του πρόγραμμα

REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Η Ρωσία έχει στενές σχέσεις με το Ιράν και υποστηρίζει το δικαίωμά του στην ειρηνική πυρηνική ενέργεια

Η Ρωσία δήλωσε την Πέμπτη ότι η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν ήταν μια παράνομη ενέργεια, καθοδηγούμενη από ευρωπαϊκές δυνάμεις που επιδείνωσαν την κρίση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η επαναφορά των κυρώσεων ήταν αποτέλεσμα «χειραγώγησης» από τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

«Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα… είναι νομικά άκυρα και δεν μπορούν να επιβάλουν καμία νομική υποχρέωση σε άλλα κράτη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Επαναφορά κυρώσεων από τον ΟΗΕ

Τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν τις κυρώσεις στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα στις 27 Σεπτεμβρίου, μετά από μια διαδικασία γνωστή ως snapback, η οποία ενεργοποιήθηκε από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Το Ιράν θα υποβληθεί εκ νέου σε εμπάργκο όπλων και σε απαγόρευση όλων των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού και επανεπεξεργασίας ουρανίου, καθώς και οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα.

Η Τεχεράνη, η οποία αρνείται οποιαδήποτε πρόθεση κατασκευής πυρηνικών όπλων, έχει προειδοποιήσει ότι η κίνηση θα αντιμετωπίσει σκληρή αντίδραση.

Η Ρωσία έχει στενές σχέσεις με το Ιράν, υποστηρίζει το δικαίωμά του στην ειρηνική πυρηνική ενέργεια και καταδίκασε τους βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Πηγή: Reuters

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube