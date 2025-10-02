Μακρόν: Τα drones που παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο μπορούν να καταστρέφονται

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο «μπορούν να καταστραφούν», προειδοποίησε την Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καθώς οι ηγέτες ζυγίζουν μια απάντηση στις ύποπτες παραβιάσεις του εναέριου χώρου αρκετών χωρών τις τελευταίες εβδομάδες.

«Είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα: Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα μπορούσαν να παραβιάσουν τα εδάφη μας, απλώς διατρέχουν ένα μεγάλο κίνδυνο. Μπορούν να καταστραφούν», δήλωσε ο Μακρόν στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη.

Επανέλαβε ότι οι χώρες θα κάνουν ό,τι πρέπει για να διατηρήσουν την εναέρια και εδαφική ακεραιότητα.

«Είμαστε έτοιμοι και είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τον αέρα και την εδαφική μας ακεραιότητα. Είμαστε έτοιμοι στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ και είμαστε έτοιμοι ταυτόχρονα και επιπλέον, και χωρίς να μειώσουμε αυτή τη δέσμευση για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Την Τετάρτη, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Μακρόν δήλωσε ότι δεν θα αποκλείσουν τίποτα εάν ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος εισέλθει στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

«Σύμφωνα με το δόγμα της στρατηγικής ασάφειας, μπορώ να σας πω ότι τίποτα δεν είναι εκτός συζήτησης», είπε.

Πολλά κράτη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Λετονίας, της Εσθονίας, της Νορβηγίας και της Δανίας, έχουν αναφέρει πρόσφατα παραβιάσεις ή διαταραχές του εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.