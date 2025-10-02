Γενική απεργία στην Ιταλία για τη Γάζα

Γενική απεργία αποφάσισαν να κηρύξουν αύριο τα εργατικά συνδικάτα στην Ιταλία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κίνηση του Ισραήλ να αποτρέψει τον κατάπλου στη Γάζα του διεθνούς στολίσκου Sumud, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Την απεργία διοργανώνουν η Ιταλική Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGIL) και η Συνδικαλιστική Ενωση της Βάσης (UsB).

Η CGIL ,σχολιάζοντας την αναχαίτιση του στολίσκου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό και τη σύλληψη των ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και πολλών Ιταλών, κάνει λόγο για «άμεση επίθεση στην ασφάλεια των εργαζομένων και των εθελοντών που βρίσκονται επί του σκάφους». Η UsB την χαρακτήρισε επίσης ως «επίθεση που καταπατά τις δημοκρατικές αξίες και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Ματέο Σαλβίνι ανακοίνωσε πάντως ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να «μην βυθιστεί η Ιταλία στο χάος, αύριο».

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε επίσης στο θέμα κατά την άφιξή της στην Κοπεγχάγη για τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας: «Η απεργία της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου δεν θα ωφελήσει τον παλαιστινιακό λαό , αλλά αντίθετα θα προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία στον ιταλικό λαό», δήλωσε η Μελόνι. Κατηγόρησε μάλιστα τα συνδικάτα .. . ότι διοργανώνουν απεργία την Παρασκευή για να υπάρξει «μακρύ Σαββατοκύριακο, που όμως δεν πάει μαζί με την … επανάσταση».

Στο πλαίσιο της απεργίας, έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις στη Ρώμη, το Μιλάνο και σε δεκάδες πόλεις της Ιταλίας.