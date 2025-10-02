Οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη, αλλά η Δύση πόλεμο

Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν μια μέρα στην πρωτεύουσα της Δανίας συζητώντας πώς να ενισχύσουν την ασφάλεια της Γηραιάς ηπείρου, αλλά και της Ουκρανίας .

«Αν όλοι συμφωνούμε ότι η Ουκρανία είναι η πρώτη γραμμή άμυνας της Ευρώπης, τότε πρέπει να αυξήσουμε τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ανακοίνωσε μάλιστα την εκταμίευση τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνας της Ουκρανίας. «Δύο δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά θα επενδυθούν σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη», πρόσθεσε.

Με τη νέα εκταμίευση, η ΕΕ έχει καταβάλει 14 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν καταβληθεί από την αρχή του έτους. Τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή όλων των δανείων.

Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους της Ουάσιγκτον, αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να προμηθεύσει το Κίεβο με όπλα που θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους βαθύτερα στη Ρωσία. Παρόμοια υποστήριξη έχει ζητηθεί και από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Η αμερικανική ιστοσελίδα Axios υπενθύμισε επίσης ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ την προμήθεια πυραύλων κρουζ Tomahawk κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο περιθώριο της συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι Ουκρανοί πολίτες θέλουν διαπραγματεύσεις

Το γεγονός ότι ο πόλεμος συνεχίζεται αμείωτος, ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ στέλνουν συνεχώς όπλα στο Κίεβο, δεν αποτρέπει όμως τους Ουκρανούς πολίτες να ζητούν επειγόντως την ειρήνη. Η επιθυμία αυτή φάνηκε ξεκάθαρα στην τελευταία έρευνα του ινστιτούτου Gallup: το 69% των Ουκρανών θέλει «διαπραγματεύσεις που θα τερματίσουν τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό», ενώ μόλις το 24% επιθυμεί να «συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι τη νίκη».

Ταυτόχρονα, οι Ουκρανοί πολίτες έχουν αρχίσει πλέον να μην εμπιστεύονται τους περισσότερους πολιτικούς τους ηγέτες.

Τα ποσοστά των πολιτών που εμπιστεύονται «πολύ ή αρκετά τον πρόεδρο Ζελένσκι, ανέρχονται συνολικά στο 50,9%, από πάνω από 70% που ήταν μέχρι πρόσφατα. Σήμερα, υπάρχει ένα 47,5% που έχει μικρή ή καθόλου εμπιστοσύνη στον Ουκρανό πρόεδρο.

Πρώτο θέμα η διαφθορά

Στο ερώτημα μάλιστα τι επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη στην ηγεσία της χώρας, το 50,5% απάντησε: το υψηλό επίπεδο διαφθοράς.

Η καταστροφή που προκάλεσαν οι Ρώσοι έρχεται μάλιστα δεύτερη, ακολουθούμενη από την πτώση του βιοτικού επιπέδου και «οι επιθετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι αρχές για την αναγκαστική επιστράτευση»

Το 76,5% των ερωτηθέντων αξιολογεί μάλιστα το επίπεδο διαφθοράς στην Ουκρανία ως «πολύ υψηλό» και «υψηλό», το σύνολο ανέρχεται στο 76,5%.

Στο ερώτημα επίσης, «ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται περισσότερο για το υψηλό επίπεδο διαφθοράς;» το 49,2% απάντησε «ο Πρόεδρος» και ένα άλλο 48,1% απάντησε «το Κοινοβούλιο », όπου την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών κατέχει το κόμμα του Ζελένσκι.

Υπεξαίρεση δημόσιων πόρων

Στο ερώτημα άλλωστε, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος της σημερινής κυβέρνησης, το 61,5% των ερωτηθέντων, απάντησε η υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. Και πάλι, η διαφθορά. Ακολουθούν, η ανεπαρκής προετοιμασία για πόλεμο, η κατάχρηση εξουσίας και η λογοκρισία της πληροφορίας.

Αν αυτά τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν πραγματικά τις σκέψεις και τα συναισθήματα των Ουκρανών, το ερώτημα είναι γιατί δεν «ακούγονται» στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον;